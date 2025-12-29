Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»

«Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα από όλο τον κόσμο για την αγορά εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA

Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
29 Δεκ. 2025 18:40
Pelop News

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αποκάλυψε τη Δευτέρα τον αριθμό των αιτημάτων για εισιτήρια που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λέγοντας ότι ήδη υπάρχουν αρκετά, ώστε να ισοδυναμούν με «300 έτη Παγκοσμίων Κυπέλλων».

«Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα από όλο τον κόσμο για την αγορά εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, απορρίπτοντας την κριτική για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων – τα εισιτήρια για τον τελικό κοστίζουν μεταξύ 3.500 και 7.400 ευρώ, με τους αγώνες της Πορτογαλίας να είναι από τους πιο ακριβούς στη φάση των ομίλων.

«Παρόλα τα δημοσιεύματα που μπορεί να έχετε διαβάσει σχετικά με τις τιμές, αυτοί είναι οι πραγματικοί αριθμοί.

Κατά τη διάρκεια των 15 ημερών προπώλησης, καταγράψαμε κατά μέσο όρο 10 εκατομμύρια παραγγελίες την ημέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να πρωτοστατούν.

Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύψει το ισοδύναμο 300 ετών Παγκοσμίων Κυπέλλων», εξήγησε ο Ινφαντίνο.

Η εφημερίδα Marca εκτιμά ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου 2026, θα μπορούσε να δημιουργήσει ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων, μεταξύ 50 και 60 εκατομμυρίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ