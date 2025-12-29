Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, αποκάλυψε τη Δευτέρα τον αριθμό των αιτημάτων για εισιτήρια που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, λέγοντας ότι ήδη υπάρχουν αρκετά, ώστε να ισοδυναμούν με «300 έτη Παγκοσμίων Κυπέλλων».

«Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα από όλο τον κόσμο για την αγορά εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, απορρίπτοντας την κριτική για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων – τα εισιτήρια για τον τελικό κοστίζουν μεταξύ 3.500 και 7.400 ευρώ, με τους αγώνες της Πορτογαλίας να είναι από τους πιο ακριβούς στη φάση των ομίλων.

«Παρόλα τα δημοσιεύματα που μπορεί να έχετε διαβάσει σχετικά με τις τιμές, αυτοί είναι οι πραγματικοί αριθμοί.

Κατά τη διάρκεια των 15 ημερών προπώλησης, καταγράψαμε κατά μέσο όρο 10 εκατομμύρια παραγγελίες την ημέρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να πρωτοστατούν.

Θα μπορούσαμε να είχαμε καλύψει το ισοδύναμο 300 ετών Παγκοσμίων Κυπέλλων», εξήγησε ο Ινφαντίνο.

Η εφημερίδα Marca εκτιμά ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου 2026, θα μπορούσε να δημιουργήσει ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων, μεταξύ 50 και 60 εκατομμυρίων.

