Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 18/2, έρχεται νέα κακοκαιρία από Παρασκευή, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού, η πρόγνωση για την Πάτρα

Με θυελλώδεις ανέμους, τοπικές βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Στο Ιόνιο και τα παράκτια της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντίστοιχες εντάσεις αναμένονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ενώ στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, οι ριπές θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 11 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά από 14 έως 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 15 έως 17 βαθμούς. Τοπικός παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί και θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 12 βαθμούς και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους τις πρωινές ώρες.

Αίθριος θα είναι ο καιρός στην Πάτρα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη των επόμενων ημερών

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσουν μέσα στην ημέρα.

Την Πέμπτη αναμένεται αισθητή βελτίωση με περιορισμένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, από την Παρασκευή νέα μεταβολή θα επηρεάσει τη χώρα από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές, κυρίως στη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού

Το Σάββατο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, ενώ για την Καθαρά Δευτέρα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν γενικά αίθριο αλλά ψυχρό καιρό, με μέγιστες τιμές γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα θα είναι ήπιο για την εποχή, με μέτριες θερμοκρασίες και περιορισμένα έντονα φαινόμενα. Η πιθανότητα για έντονες βροχές ή καταιγίδες είναι χαμηλή, ενώ ο καιρός στις περισσότερες ώρες της Κυριακής θα βελτιωθεί.

