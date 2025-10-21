«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!», θερμή υποδοχή των κρατουμένων στον πρώην επικεφαλής του γαλλικού κράτους

Στο Παρίσι στη φυλακή Le Sante μεταφέρθηκε σήμερα (21/10/2025) το πρωί ο Νικολά Σαρκοζί, σε μια πρωτοφανή κατάσταση για έναν πρώην επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!» φώναξαν οι κρατούμενοι από τα κελιά τους μόλις τον αντίκρισαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Ο πρώην πρόεδρος θα υποβληθεί στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους νέους κρατούμενους πριν κατευθυνθεί στο κελί του.

L’ancien président Nicolas Sarkozy vient d’arriver à la prison de la Santé, où il sera incarcéré — une première dans l’histoire de notre pays. Quelle honte… Aujourd’hui, et plus que jamais, soutien total à Nicolas Sarkozy. Nous sommes des millions à vos côtés.#Sarkozy pic.twitter.com/ExR3Z4yMAt — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 21, 2025



Λίγα λεπτά μετά τη μεταγωγή του Σαρκοζί στη φυλακή, ένας από τους δικηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν, ανακοίνωσε έξω από τη φυλακή Λα Σαντέ ότι «η αίτηση αποφυλάκισης έχει κατατεθεί». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στη φυλακή «για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα».

«Δεν υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα γεγονότα, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής στοιχείων (…), δεν υπάρχει κίνδυνος να ασκηθεί πίεση στους μάρτυρες», πρόσθεσε ο δικηγόρος, δικαιολογώντας έτσι την αίτηση για αποφυλάκιση του πρώην προέδρου.

«Αυτή η φυλάκιση είναι ντροπή!» πρόσθεσαν οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί και συνέχισαν: «Το δικαστήριο, χωρίς καμία απόδειξη, επέλεξε να κρατήσει τον Σαρκοζί για ψευδή εγκληματική συνωμοσία».

«Είναι μια τραγική ημέρα για εκείνον, για τη Γαλλία και για τους θεσμούς μας», επέμεινε, προσθέτοντας: «Αυτό που ελπίζουμε, μαζί με τον συνάδελφό μου, Κριστόφ Ινγκρέν, είναι ότι το Εφετείο θα αποκαταστήσει τη γαλλική δικαιοσύνη στην αξιοπρέπεια που της αξίζει».

