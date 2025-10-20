Ο καθηγητής του London Business Scholl Ηλίας Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η ανισότητα γέννησε τον λαϊκισμό»

Στην Πάτρα βρέθηκε ο διεθνώς αναγνωρισμένος οικονομολόγος Ηλίας Παπαϊωάννου, καθηγητής Οικονομικών στο London Business School, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτιρίου και τη συμπλήρωση 40 ετών λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με ρίζες από τη Ροδοδάφνη και τα Καλάβρυτα, ο κ. Παπαϊωάννου επέστρεψε στην Πάτρα, για να μιλήσει στους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα με θέμα «Η πολιτική οικονομία του λαϊκισμού».

Σε συνέντευξή του στον Peloponnisos FM 103,9, και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται» o κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι η ομιλία του ήταν βασισμένη σε πρόσφατη επιστημονική έρευνα. Ανέλυσε τα αίτια και τις συνέπειες της ανόδου του αυταρχικού λαϊκισμού, φαινομένου που, όπως είπε, «δεν αφορά μόνο την Ελλάδα των τελευταίων ετών, αλλά διαπερνά σήμερα ολόκληρο τον δυτικό κόσμο».

Ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε ότι το κύμα αυτό συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση της περιόδου 2008-2010, η οποία «απογύμνωσε» τις ανισότητες που είχαν συσσωρευτεί από τη δεκαετία του ’80.

«Μετά την κρίση» είπε, «παρατηρούμε μια άνθηση του αυταρχικού λαϊκισμού, όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και σε χώρες με αναδυόμενες αγορές. Δεν είναι νέο φαινόμενο· ανάλογα κύματα είδαμε στη Λατινική Αμερική τις δεκαετίες του ’70 και ’80, αλλά και μετά το κραχ του 1929».

Η επιστημονική έρευνα, συνέχισε, δείχνει ότι οι λαϊκιστικές πολιτικές έχουν οικονομικό κόστος. «Συνδέονται με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση των επενδύσεων, υψηλότερο πληθωρισμό και –ίσως το σημαντικότερο– αύξηση της ανισότητας. Δεν υπάρχει δηλαδή ανταλλαγή μεταξύ ισότητας και ανάπτυξης· και οι δύο υποχωρούν», τόνισε.

Αναφερόμενος στις αιτίες του φαινομένου, ο καθηγητής σημείωσε πως «η άνοδος του λαϊκισμού είναι απόρροια της ανισότητας που αυξήθηκε ραγδαία στον δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες». Οι δυτικές κοινωνίες, είπε, «δεν κατάφεραν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης».

«Μέχρι το 2008», πρόσθεσε, «οι πολιτικές ελίτ αγνόησαν το πρόβλημα. Οταν η κρίση ξέσπασε, οι κοινωνίες αντέδρασαν, στρεφόμενες προς λαϊκιστικά κόμματα που υποσχέθηκαν εύκολες λύσεις. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να παγιωθούν οι ανισότητες».

Ο κ. Παπαϊωάννου προειδοποίησε ότι ο λαϊκισμός δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή, αλλά «μια αυταρχική νοοτροπία, ένα ρηχό ιδεολόγημα με πολλές εκφάνσεις». Οπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν αφορά μόνο το τι ψηφίζουμε, αλλά έναν ευρύτερο τρόπο σκέψης και αντίδρασης απέναντι στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας».

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στις εξελίξεις

Σχολιάζοντας, ο κ. Παπαϊωάννου τις εξελίξεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο καθηγητής στάθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια. «Το Πανεπιστήμιο έχει μια πολύ καλή φήμη, ιδίως στους τομείς των φυσικών επιστημών και της μηχανικής. Πολλοί απόφοιτοί του διαπρέπουν στα καλύτερα πανεπιστήμια και σε νεοφυείς επιχειρήσεις στο εξωτερικό», σημείωσε.

Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, που γιορτάζει τα 40 χρόνια λειτουργίας του, τόνισε πως «η νέα διοίκηση κάνει μια φιλόδοξη προσπάθεια να προσελκύσει καλύτερους φοιτητές και να επικεντρωθεί στις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία και την τοπική κοινωνία. «Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο ανταγωνισμός μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσπαθεί να είναι παρόν στις εξελίξεις, και αυτή η προσπάθεια αξίζει να ενισχυθεί», δήλωσε.

Η επίσκεψη του κ. Παπαϊωάννου κορυφώθηκε με την ομιλία του στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Τμήματος, όπου ανέδειξε το πώς η γνώση, η έρευνα και η δημοκρατική παιδεία μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις σειρήνες του λαϊκισμού.

