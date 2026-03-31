Ο Κίμι Αντονέλι γράφει Ιστορία

Αναλυτικά το άρθρο του Ζώη-Παναγιώτη Κολτσίδα αναφέρει τα εξής:

Στα μόλις του 19 χρόνια, ο Κίμι Αντονέλι δεν είναι απλά ένα ταλέντο, είναι ήδη ένα από τα πιο δυνατά ονόματα στην Formula 1. Με τις δύο διαδοχικές νίκες του, αυτήν την φορά στο Grand Prix της Ιαπωνίας, ο νέος Ιταλός οδηγός δήλωσε από νωρίς πως θα είναι ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου.

Πώς μπορεί, όμως, ένας τόσο μικρός σε ηλικία οδηγός να φτάσει σε αυτές τις επιτυχίες; Παιδιά από μικρή ηλικία παίρνουν μέρος σε αγώνες καρτ και με αυτόν το τρόπο αποκτούν εμπειρία, ο ίδιος ο Αντονέλι κατέκτησε 14 τίτλους στα καρτ. Η συγκεκριμένη επίτευξη «χτύπησε» στα ραντάρ των μεγάλων ομάδων και κυρίως σε αυτό της Mercedes, στην οποία αποτελεί μέλος της ακαδημίας της από το 2019. Η Mercedes επένδυσε και επενδύει στον Ιταλό οδηγό με μελλοντικό στόχο να αποτελέσει τον διάδοχο του Λιούις Χάμιλτον.

Ενας τόσο νεαρός οδηγός θα έχει κάποιες στιγμές που κατά την διάρκεια του αγώνα θα φανεί η απειρία του λόγω της ηλικίας του. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να βοηθήσει με την στρατηγική η ομάδα του, αλλά μπορεί να τον βοηθήσει και η τύχη του στον αγώνα. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό με τον αγώνα στη Σουζούκα, καθώς ο Αντονέλι είχε ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα, αλλά η σωστή στρατηγική της Mercedes, το ταλέντο και η ψυχραιμία του οδηγού, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση από την ομάδα του την ώρα που εισήλθε το αυτοκίνητο ασφαλείας στον αγώνα, οδήγησαν τον Κίμι Αντονέλι στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Για την ιστορία κανείς άλλος 19χρονος οδηγός δεν είχε βρεθεί ποτέ επικεφαλής της F1. Παράλληλα η ιστορία του νεαρού οδηγού από την Μπολόνια έχει ήδη αρχίσει. Ο Αντονέλι συνδυάζει ωριμότητα και αγωνιστική ευφυΐα, στοιχεία που δεν συναντούμε εύκολα σε οδηγούς και πόσο μάλλον σε έναν 19χρονο. Ο νεαρός οδηγός έχει δουλέψει σκληρά από μικρό παιδί και ήρθε η ώρα ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσα οποιονδήποτε οδηγό στην F1.

