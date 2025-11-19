«Ο Κος Αμιλκάρ»: Συνεχίζει για 2η εβδομάδα στο θέατρο «Αγορά» – Οι sold-out παραστάσεις και οι αντιδράσεις των θεατών

Μετά την πλήρη πληρότητα των πρώτων τεσσάρων εμφανίσεων, ο «Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque συνεχίζει στο θέατρο «Αγορά» για δεύτερη εβδομάδα (20–23 Νοεμβρίου 2025), συγκεντρώνοντας εξαιρετικά σχόλια για την ερμηνεία, τη σκηνοθεσία και τη σύγχρονη ανάγνωση του έργου από το σχήμα «Ρεφενέ».

Η παράσταση «Ο Κος Αμιλκάρ» του Yves Jamiaque επέστρεψε για δεύτερη εβδομάδα στο θέατρο «Αγορά», έπειτα από τέσσερις πρώτες εμφανίσεις που έγιναν sold out και απέσπασαν ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Το ερασιτεχνικό θεατρικό σχήμα «Ρεφενέ» εντυπωσίασε κοινό και ανθρώπους της τέχνης, με το κοινό να μιλά για μια παραγωγή υψηλού επιπέδου και ερμηνείες που θα ζήλευαν επαγγελματίες ηθοποιοί.

Τι είπαν οι θεατές των πρώτων παραστάσεων

Η λογοτέχνιδα Πηνελόπη Χερουβείμ, σχολιάζοντας την παράσταση στις 14/11/2025, υπογράμμισε:

«Παρακολουθήσαμε ένα υπέροχο θεατρικό έργο παιγμένο από εξαιρετικούς ερασιτέχνες ηθοποιούς, που όμως θα ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες… Ένας κι ένας όλοι, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Το απόλαυσα και το συνιστώ ανεπιφύλακτα».

Ο Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα (16/11/2025) στάθηκε στη θεματική του έργου, σημειώνοντας πως:

«Γινόμαστε μάρτυρες της τραγωδίας της μοναξιάς του κυρίου Αμιλκάρ… που εμπορευματοποιεί τις αξίες και καταφεύγει στην εξαγορά συναισθημάτων».

Αντίστοιχα, η δημοσιογράφος Ελευθερία Στεργιοπούλου (17/11/2025) χαρακτήρισε την παράσταση «βαθιά ανθρώπινη και ανατριχιαστικά επίκαιρη», σημειώνοντας πως: «Είναι ένα έργο για τη φθορά των σχέσεων, τις ψευδαισθήσεις και την ανάγκη του ανήκειν. Ό,τι καλύτερο έχουμε απολαύσει από τους Ρεφενέδες».

Η Λίτσα Κεφάλα (18/11/2025) σχολίασε: «Ένα έργο που αποτυπώνει το σήμερα και σε βάζει σε σκέψεις για μέρες. Εξαιρετικές ερμηνείες και πραγματικά επαγγελματική δουλειά».

Διανομή & Συντελεστές

Στη διανομή συμμετέχουν, με ορισμένους ρόλους σε διπλή διανομή:

Αγγελακοπούλου Ρένα (Ελεονόρα), Βλάχος Παναγιώτης (Παόλο), Θεοδώρου Ρούλα (Μελί), Καλυβιώτη Χριστίνα (Βιργινία), Καραπατάκης Ανδρέας (Παόλο), Κωσταντακόπουλος Γιώργος («Μουσικός» σκηνής), Παναγόπουλος Ανδρέας (Α. Αμιλκάρ), Παπαγεωργίου Αντώνης (Μασού), Στεφανίδης Θεόδωρος (Μασού), Τασσοπούλου Ελένη (Μελί), Τσακνάκη Εβελίνα (Βιργινία), Φελούρη Ελένη («Μουσικός» σκηνής).

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – σκηνογραφία: Γιάννης Γεωργακάκης

Επιλογή μουσικής: Πέπη Γαλανοπούλου

Διδασκαλία tango: Bill Compadrito

Κοστούμια: η ομάδα

Ομάδα σκηνικού: Στεφανίδης Θ. (συντονιστής), Καλυβιώτη Χ., Φελούρη Ε.

Σκηνικά – σκευή: Στεφανίδης Θ., Αναγνωστόπουλος Χ., Γαλανοπούλου Π., Θεοδώρου Ρ., Παναγόπουλος Α.

Φωτογραφία – αφίσα – φροντιστήριο: Χάρης Αναγνωστόπουλος

Βιντεοσκόπηση – επεξεργασία: Γιανούτσος Γιάννης, Μουρτάς Κώστας

Υποβολείο: Κωσταντακόπουλος Γ., Φελούρη Ε.

Ευχαριστίες στην SPORTS ORTHO MED για τη στήριξη.

Φωτογραφικό υλικό: Εβελίνα Τσακνάκη.

Πληροφορίες – Πρόγραμμα – Κρατήσεις

Απομένουν 7 παραστάσεις:

20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 Νοεμβρίου 2025

Θέατρο Αγορά, Καραϊσκάκη 149

Ώρες:

• Πέμπτη & Παρασκευή: 21:00

• Σάββατο & Κυριακή: 20:00

Κρατήσεις – πληροφορίες – προπώληση:

2610-221429 (πρωινά) & 6980-897785

Επίσης στο ταμείο του θεάτρου δύο ώρες πριν την έναρξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



