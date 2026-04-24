Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας

Στη σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, μέσα από μειώσεις φόρων και στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

Ο κ. Κώτσηρας στάθηκε στα νέα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο, τονίζοντας ότι προκύπτουν από την καλύτερη πορεία των δημοσίων εσόδων.

Όπως σημείωσε, η αύξηση των εσόδων συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στήριξη σε ενοικιαστές, χαμηλοσυνταξιούχους και ιδιωτικό χρέος

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι την ίδια περίοδο πέρυσι είχαν ανακοινωθεί παρεμβάσεις για τη στήριξη ενοικιαστών και χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίες πλέον διευρύνονται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πακέτο μέτρων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και τη στήριξη πολιτών που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Όπως είπε, η κυβέρνηση επιστρέφει κάθε χρόνο στην κοινωνία σημαντικό μέρος της καλής πορείας της οικονομίας, μέσα από μέτρα «στοχευμένα, μεθοδικά και δημοσιονομικά οριοθετημένα».

«Δομική επιλογή» η μείωση της φορολογίας

Ο Γιώργος Κώτσηρας υπογράμμισε ότι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι τα μόνιμα μέτρα στήριξης, χωρίς να αποκλείονται έκτακτες παρεμβάσεις όταν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μόνιμη μείωση της φορολογίας, την οποία χαρακτήρισε «δομική πολιτική επιλογή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους, επισημαίνοντας ότι αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ειδικά των οικογενειών με παιδιά και των νέων.

Η αξιοπιστία της οικονομίας ως παράγοντας ασφάλειας

Με αφορμή τις δηλώσεις του Ευρωπαίου επιτρόπου Βάλντις Ντομπρόβσκις για την ισχυρή θέση της ελληνικής οικονομίας, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η χώρα έχει πετύχει σημαντική πρόοδο σε επίπεδο αξιοπιστίας.

Όπως ανέφερε, αυτή η αξιοπιστία αποτελεί παράγοντα ασφάλειας μέσα στις δύσκολες διεθνείς συνθήκες.

Κλείνοντας, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε περιόδους κρίσης όσο και σε περιόδους ομαλότητας, με ζητούμενο η Ελλάδα να συνεχίσει με σταθερά βήματα προς την ανάπτυξη και την ασφάλεια έως το 2030.

