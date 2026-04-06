Ο λόγος που με την παρέμβαση της Αστυνομίας έγινε αλλαγή στο παιχνίδι Προμηθέας 2014-Απόλλων

Η σειρά της α’ φάση των play-offs του 2ου Ομίλου της National League 1 ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και τότε θα παίξουν Προμηθέας 2014-Απόλλων.

Ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη η σειρά των play-offs του Απόλλωνα με τον Προμηθέα 2014

Όμως το παιχνίδι θα αρχίσει τελικά στις 20.00 και όχι στις 19.00 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Ο λόγος; Αυτό ζητήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση για να μπορέσει να το «καλύψει» καλύτερα και να έχει το χρονικό περιθώριο για να το πράξει. Συγκεκριμένα την ίδια μέρα θα παίξουν (σέντρα στις 16.00) στο Αίγιο Παναιγιάλειος-Ζάκυνθος και στην Πάτρα Παναχαϊκή-Πανθουριακός, Θύελλα-Λουτράκι στο φινάλε της β’ φάσης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής.

Κρίσιμα παιχνίδια όλα που χρειάζονται «ειδική» μεταχείριση και για αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση ζήτησε την αλλαγή στο Προμηθέας 2014-Απόλλων για να μην «πέσουν» σχεδόν μαζί.

