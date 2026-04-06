Ο λόγος που με την παρέμβαση της Αστυνομίας έγινε αλλαγή στο παιχνίδι Προμηθέας 2014-Απόλλων

Θα αρχίσει στις 20.00 και όχι στις 19.00 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί

06 Απρ. 2026 17:41
Pelop News

Η σειρά της α’ φάση των play-offs του 2ου Ομίλου της National League 1 ξεκινά τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και τότε θα παίξουν Προμηθέας 2014-Απόλλων.

Όμως το παιχνίδι θα αρχίσει τελικά στις 20.00 και όχι στις 19.00 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Ο λόγος; Αυτό ζητήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση για να μπορέσει να το «καλύψει» καλύτερα και να έχει το χρονικό περιθώριο για να το πράξει. Συγκεκριμένα την ίδια μέρα θα παίξουν (σέντρα στις 16.00) στο Αίγιο Παναιγιάλειος-Ζάκυνθος  και στην Πάτρα Παναχαϊκή-Πανθουριακός, Θύελλα-Λουτράκι στο φινάλε της β’ φάσης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής.

Κρίσιμα παιχνίδια όλα που χρειάζονται «ειδική» μεταχείριση και για αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση ζήτησε την αλλαγή στο Προμηθέας 2014-Απόλλων για να μην «πέσουν» σχεδόν μαζί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ