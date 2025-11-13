Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM για Μητσοτάκη, Σαμαρά και Γκίλφοϊλ

Η γραφή του Μανώλη Κοττάκη είναι αιχμηρή και αποκαλυπτική, τηρώντας το ρητό ότι «η πένα είναι ισχυρότερη από το ξίφος».

Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, οι πολιτικές αναλύσεις του διευθυντή της εφημερίδας «Εστία» είναι πάντοτε ενδιαφέρουσες -προφανώς κι απαραίτητες στον δημόσιο διάλογο- ακόμη και για εκείνους που έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και οπτική.

Αφορμές για να μιλήσουμε εκ νέου μαζί του ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στον ΑΝΤ1 -εντείνοντας τα σενάρια που κυκλοφορούν για την ίδρυση κόμματος – αλλά και η έλευση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη χώρα μας, η οποία συνέπεσε με κορυφαίες ενεργειακές και άλλες συμφωνίες με την ελληνική κυβέρνηση.

«Ποια ήταν η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλα όσα του καταλόγισε ο κ. Σαμαράς;», αναρωτήθηκε (φωναχτά) ο διευθυντής της «Εστίας» στο ξεκίνημα της κουβέντας μας στον Peloponnisos FM 103,9, για να δώσει στη συνέχεια ο ίδιος την απάντηση: «Στην αρχή ειπώθηκε το ”ουδέν σχόλιον” και στη συνέχεια το ”όχι άλλος αρνητισμός”. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης χρησιμοποίησε τον όρο ”εχθροπάθεια”, την οποία συναντάει κανείς στον αντιρατσιστικό νόμο. Αρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι εξαπέλυσε την κατηγορία προς τον κ. Σαμαρά, για πολιτικό ρατσισμό».

Και ο Μανώλης Κοττάκης συνέχισε την ανάλυσή του ως εξής: «Ο κ. Σαμαράς έθεσε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα στην πολιτική ατζέντα. Η κυβέρνηση επέλεξε προφανώς να μην απαντήσει, καθώς δεν θέλει να αναπαράγει την ηχώ της συνέντευξης επειδή θα την πολλαπλασιάσει. Είναι μια απόφαση. Η προσωπική μου άποψη, όμως, είναι ότι στη ζωή πρέπει απαντάμε σε επιχειρήματα με τα αντίθετα επιχειρήματα. Ας καταγραφεί αυτή η στάση, καθώς έχει τη σημασία της. Οπως και το ότι η Νέα Δημοκρατία εγκαινίασε στην ουσία τη συνεργασία της με διεθνή οργάνωση στην οποία επικεφαλής είναι η Μαρία Δαμανάκη».

ΕΛΕΥΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;

Ο Μανώλης Κοττάκης επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τη συνάντηση που υπήρξε μεταξύ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του Αντώνη Σαμαρά σε κοινωνική εκδήλωση της οικογένειας Κυριακού στην Αθήνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός παράγοντας -και υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ- παρακολουθεί στενά κι ενεργά τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, το ότι ο διευθυντής της «Εστίας» έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην εκδήλωση αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 5 Δεκεμβρίου, με την ταυτόχρονη πρόσκληση να παραστούν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Τούρκος πρέσβης Τσαγατάι Ερτσιγιές. Την είδηση ανέδειξε σε πανελλήνια αποκλειστικότητα η εφημερίδα «Πελοπόννησος» και όπως σημείωσε ο Μανώλης Κοττάκης στην «Εστία»: «Υπάρχει ένα διττό μήνυμα. Το σχέδιο ισορροπίας των δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας το οποία προωθούν οι ΗΠΑ και η αποκατάσταση των σχέσεων Μητσοτάκη-Ελπιδοφόρου. Αλλωστε, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνδέεται με εξαιρετικές σχέσεις με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ». Αν, μάλιστα, στην εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας παραστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε θα μιλάμε για μια… μικρή γεωπολιτική σκακιέρα με «ορμητήριο» την πόλη μας. Μην ξεχνάτε ότι εκείνες τις ημέρες η Πάτρα θα έχει γιορτάσει τον Πολιούχο της, το ότι θα τελεστούν τα εγκαίνια στο τελευταίο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου, αλλά και το ότι είναι σε εκκρεμότητα και το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, για το οποίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης είχε αποκαλύψει στην «Π» στη διάρκεια του RGC στην Κομοτηνή ότι «δεν αποκλείεται άφιξη Μητσοτάκη στην Αχαΐα στις αρχές Δεκεμβρίου». Το παζλ συμπληρώνεται…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



