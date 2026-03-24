Ο Μάριος Ματθαιόπουλος του ΙΟΠ εμπειρίες στο καμπ της Ομοσπονδίας

Σημαντικές εμπειρίες κέρδισε ο Μάριος Ματθαιόπουλος του ΙΟΠ με τη συμμετοχή του στο προπονητικό camp που διοργάνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Ο Μάριος Ματθαιόπουλος με τον προπονητή του στον ΙΟΠ Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου
24 Μαρ. 2026 9:53
Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συμμετοχή του νεαρού αθλητή της κατηγορίας Optimist, Μάριου Ματθαιόπουλου, στο προπονητικό camp που διοργάνωσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία το διάστημα 19-22 Μαρτίου.

Το camp πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή Νικήτα Κεχαγιόγλου κι αποτέλεσε μια εξαιρετικά σημαντική εμπειρία για τους αθλητές που συμμετείχαν. Μέσα από ένα εντατικό και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα προπονήσεων, οι νεαροί ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να εξελίξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, να εμβαθύνουν στις αγωνιστικές τακτικές και να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες μεθόδους προπόνησης.

Ο Μάριος Ματθαιόπουλος επέστρεψε γεμάτος νέες γνώσεις, πολύτιμες εμπειρίες κι ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό για το άθλημα της ιστιοπλοΐας, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην αθλητική του πορεία.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τους αθλητές του, επενδύοντας στη σωστή εκπαίδευση και στη δημιουργία ευκαιριών που συμβάλλουν στην εξέλιξη και την πρόοδό τους.

Να σημειωθεί ότι ο αθλητής του ΙΟΠ συνοδευόταν από τον προπονητή του Ομίλου, Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου.

Ευχόμαστε στον Μάριο καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες στο μέλλον!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ