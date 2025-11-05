Ο Mr Booky έρχεται για να αλλάξει τις μετακινήσεις στην Πάτρα!

Ο Mr Booky μιλάει σε 16 γλώσσες και παρέχει στο κοινό άμεσες πληροφορίες: από το εκτιμώμενο κόστος διαδρομής, έως τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία, καθώς και οδηγίες για κλήση ταξί ή online κράτηση μέσω του Ταξί Express Πάτρας 450000.

Ο Mr Booky έρχεται για να αλλάξει τις μετακινήσεις στην Πάτρα!
05 Νοέ. 2025 14:15
Pelop News

Το Ταξί Express Πάτρας 450000 παρουσιάζει τον Mr Booky, τον πρώτο ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά για τις μετακινήσεις στην πόλη. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή καινοτομία που δεν συναντάται πουθενά αλλού στην χώρα μας.

Ο Mr Booky μιλάει σε 16 γλώσσες και παρέχει στο κοινό άμεσες πληροφορίες: από το εκτιμώμενο κόστος διαδρομής, έως τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία, καθώς και οδηγίες για κλήση ταξί ή online κράτηση μέσω του Ταξί Express Πάτρας 450000.

Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσει ως ψηφιακός σύμμαχος, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.

Ο κύριος Τζουβέκας Σωτήρης, διευθυντής του Ταξί Express Πάτρας τονίζει ότι, «με τον Mr Booky, η Πάτρα κάνει ένα βήμα μπροστά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δείχνοντας ότι η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει και από μια τοπική εταιρεία που θέλει να υπηρετεί καλύτερα την πόλη της».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Ιαπωνία: Ο στρατός βγήκε στους δρόμους για να αντιμετωπίσει τις αρκούδες ΒΙΝΤΕΟ
16:12 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ολες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι κλειστοί δρόμοι
16:04 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία
15:56 Νέος νόμος στην Κίνα: Μόνο οι πτυχιούχοι μπορούν πλέον να μιλούν για «σοβαρά θέματα» στα social media
15:48 Δρόμοι στη Σκιάθο μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας
15:40 Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της
15:32 Πάτρα – σπιράλ: Λάθος που στοίχισε 55.000 ευρώ χωρίς πολιτική ευθύνη
15:24 Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύουν στρατηγικά στην ενέργεια και την εξωστρέφεια
15:16 Κρήτη: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια
15:08 Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: «Ώρα ν’ ακουστεί η δική μου φωνή» – Η προδημοσίευση στο site του Ινστιτούτου
15:02 Η Γκίλφοϊλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Φανταστική πρώτη επαφή με έναν ηγέτη που εμπνέει»
15:00 Αχαΐα: «Πνίγονται» οι διευθυντές σχολείων – Δάσκαλοι καλούνται να δοκιμάζουν φαγητά και να ελέγχουν οχήματα
14:56 ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ: «Απαξίωσε συνειδητά έναν φορέα κοινωνικής συνοχής»
14:51 Πύργος: Η Αγγελική Νικολούλη κήδεψε τη μητέρα της ΦΩΤΟ
14:49 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκιλφόιλ
14:46 Γάζα: Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών – Παρέλαβαν 15 σώματα κρατούμενων οι Παλαιστίνιοι
14:39 Άδωνις Γεωργιάδης σε Νατσιό: «Παρουσιάζετε ψεύτικες φωτογραφίες στη Βουλή – Ντροπή για την “Νίκη”» ΒΙΝΤΕΟ
14:26 Βία στο κέντρο του Ηρακλείου: Παρέα ανηλίκων ξυλοκόπησε 19χρονο για 20 ευρώ
14:23 Πάτρα: Έργα και ασφαλτοστρώσεις σε Γηροκομειό και Πανεπιστημίου
14:18 Επανεμφάνιση της «ομάδας των 11» της ΝΔ – Παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος και τα υπερκέρδη της ΔΕΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ