Ο Mr Booky έρχεται για να αλλάξει τις μετακινήσεις στην Πάτρα!

Το Ταξί Express Πάτρας 450000 παρουσιάζει τον Mr Booky, τον πρώτο ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης αποκλειστικά για τις μετακινήσεις στην πόλη. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή καινοτομία που δεν συναντάται πουθενά αλλού στην χώρα μας.

Ο Mr Booky μιλάει σε 16 γλώσσες και παρέχει στο κοινό άμεσες πληροφορίες: από το εκτιμώμενο κόστος διαδρομής, έως τα εφημερεύοντα φαρμακεία και νοσοκομεία, καθώς και οδηγίες για κλήση ταξί ή online κράτηση μέσω του Ταξί Express Πάτρας 450000.

Στόχος του δεν είναι να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσει ως ψηφιακός σύμμαχος, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.

Ο κύριος Τζουβέκας Σωτήρης, διευθυντής του Ταξί Express Πάτρας τονίζει ότι, «με τον Mr Booky, η Πάτρα κάνει ένα βήμα μπροστά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δείχνοντας ότι η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει και από μια τοπική εταιρεία που θέλει να υπηρετεί καλύτερα την πόλη της».

