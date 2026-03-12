Ο Νίκος Κορδόσης, μιλάει στην «Π» για την Έξοδο του Μεσολογγίου: Μνήμη, Αξιοπρέπεια, Ελευθερία

Το 2026 σηματοδοτεί μια από τις πιο φορτισμένες επετείους της νεότερης ελληνικής ιστορίας: τα 200 χρόνια από την ηρωική Εξοδο του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 1826). Ενα γεγονός που δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα κεφάλαιο στην Επανάσταση του 1821, αλλά μια κορυφαία πράξη συλλογικής αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας. Σε αυτή την επέτειο, το Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος» επενδύει σε έναν ευρύ κύκλο εκδηλώσεων, δράσεων και πολιτιστικών θεσμών, με στόχο να αναδείξει το διαχρονικό μήνυμα της Εξόδου σε όλη την Ελλάδα και να εμπλέξει ενεργά το κοινό στην ανάγνωση και κατανόηση της ιστορικής μνήμης.

Η «Διέξοδος», με έδρα το Μεσολόγγι, έχει επεξεργαστεί ένα εκτενές πρόγραμμα, που εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι και τις αρχές του 2027, και περιλαμβάνει πολιτιστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, εκδόσεις, κινηματογραφικές προβολές και συμμετοχές σε εθνικές εκθέσεις βιβλίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Οπως αναφέρει στην «Π» ο ιδρυτής και διευθ. σύμβουλος της «Διεξόδου», Νίκος Κορδόσης, κεντρική ιδέα του Κέντρου Λόγου και Τέχνης είναι η ανάδειξη της Εξόδου όχι ως τοπικού μόνο γεγονότος, αλλά ως καθολικής ιστορικής εμπειρίας με διαχρονική αξία. Για αυτό το λόγο, μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί σε πόλεις πέρα από το Μεσολόγγι, όπως στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Λευκάδα και αλλού.

Η έναρξη του κύκλου δράσεων δόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2026 στην Αθήνα, με την έκθεση «Μεσολόγγι–Το αλωνάκι της δόξας» στο Ιδρυμα Πολιτισμού «Ανδρέας Λεντάκης», που συγκέντρωσε ιστορικά έργα τέχνης και τεκμήρια εμπνευσμένα από τον εθνικό αγώνα.

Στο Μεσολόγγι, η «επίσημη» έναρξη του εορταστικού κύκλου συμπίπτει με τη διττή επετειακή έκθεση «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» στο Ιστορικό Μουσείο της «Διέξοδου», όπου παλιά και νέα ιστορικά τεκμήρια, βιβλιοδεσίες και καλλιτεχνικά έργα συνθέτουν μια πολυδιάστατη αφήγηση της ζωής και της θυσίας της πολιορκημένης πόλης.

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου το ιστορικό πρόγραμμα συνεχίζεται στο Μουσείο Αλατος στην Τουρλίδα, με συναυλίες (όπως αυτή του Ωδείου «Φίλιππος Νάκας» στις 27 Ιουνίου) και θεατρικές παραστάσεις (π.χ. «Δρόμοι ζωής» στις 8 Ιουλίου), ενώ σημαντική θέση έχει δοθεί σε εκθέσεις φωτογραφίας και αεροφωτογραφίας.

Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται και στη Θεσσαλονίκη με την έκθεση «Εξοδος–Πορεία προς τον θάνατο» στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, όπου μέσω μεγάλων φωτογραφιών και έργων ζωγραφικής επιχειρείται μια διαφορετική οπτική της επικής διαδρομής των πολιορκημένων.

Παράλληλα με τις εκθέσεις και τις καλλιτεχνικές δράσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, ημερίδες, συμμετοχές σε σχολικές και πανεπιστημιακές ομάδες καθώς και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Μικροί Συντάκτες: Γράφοντας Ιστορία με τον Μάγερ» σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ, σχέδια για μαθητές δημοτικού σχολείου και σεμινάρια τοπικής ιστορίας.

Οι εκδόσεις και οι νέες εκδόσεις βιβλίων που έχουν προγραμματιστεί συνθέτουν έναν πλούσιο γραπτό κόσμο: από λευκώματα όπως «Φλόγα Ελευθερίας – Η εθνική επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου» μέχρι ιστορικές μελέτες προσώπων όπως ο Χρήστος Καψάλης, αλλά και επανεκδόσεις σημαντικών έργων.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Σε δηλώσεις του για το επετειακό πρόγραμμα, ο Νίκος Κορδόσης, τόνισε την προσπάθεια να αναδειχθεί η Εξοδος στο Πανελλήνιο: «Με τις δράσεις μας θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός της Εξόδου στο ευρύτερο ελληνικό κοινό. Γι’αυτό και οι περισσότερες δράσεις θα πραγματοποιηθούν εκτός της πόλης του Μεσολογγίου.»

Για τον ίδιο, η Εξοδος δεν είναι μόνο ιστορική μνήμη αλλά παγκόσμιο σύμβολο αξιοπρέπειας και ηρωισμού: «Η εθελοθυσία των Εξοδιτών είναι ένα γεγονός με παγκόσμια αξία. Μια ολόκληρη πόλη, μετά από πολυετή πολιορκία, προτίμησε να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά της και να μην συνδιαλλαγεί με τους Οθωμανούς.»

Μια ακόμη πρωτοβουλία που υπογραμμίζει τη βαρύτητα της επετείου είναι η πρόταση της «Διεξόδου» και προσωπικά του κ. Κορδόση για την καθιέρωση της 10ης Απριλίου ως «Ημέρας Μνήμης, Τιμής και Αξιοπρέπειας». Μιας ημερομηνίας που υπενθυμίζει όχι μόνο το ιστορικό γεγονός, αλλά και τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι.

Οπως σημειώνει ο κ. Κορδόσης: «Σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό πλαίσιο όπου η ιστορική μνήμη συχνά φαλκιδεύεται, οι εκδηλώσεις της «Διέξοδου» για τα 200 χρόνια της Εξόδου του Μεσολογγίου καλούν τον ελληνικό λαό να ξαναδιαβάσει το παρελθόν με όρους σύγχρονους, αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα της αυτοθυσίας, της ελευθερίας και της αξιοπρεπούς αντίστασης στις επόμενες γενιές.»

