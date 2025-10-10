Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες

Αντιπροσωπείες της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola, αλλά και των ομάδων της National League 1 και της Α2 Εθνικής Γυναικών έδωσαν το «παρών» στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών του Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πάρκο της Ειρήνης.

Οι παίκτες και οι παίκτριες περιηγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου, έπαιξαν και συνομίλησαν με τους φοιτητές, ενώ συμμετείχαν επίσης και σε δραστηριότητες του Φεστιβάλ, μοιράζοντας δώρα στο τέλος σε φοιτητές και διοργανωτές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



