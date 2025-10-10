Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες

Πιστός στο ραντεβού του και φέτος με το «Welcome to UP» ήταν ο Οργανισμός του Προμηθέα και μάλιστα με πολυπληθή αντιπροσωπεία.

Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» - Φωτογραφίες Η αντιπροσωπεία του Προμηθέα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
10 Οκτ. 2025 16:50
Αντιπροσωπείες της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola, αλλά και των ομάδων της National League 1 και της Α2 Εθνικής Γυναικών έδωσαν το «παρών» στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών του Πανεπιστήμιο Πατρών στο Πάρκο της Ειρήνης.
Οι παίκτες και οι παίκτριες περιηγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου, έπαιξαν και συνομίλησαν με τους φοιτητές, ενώ συμμετείχαν επίσης και σε δραστηριότητες του Φεστιβάλ, μοιράζοντας δώρα στο τέλος σε φοιτητές και διοργανωτές.

Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» - Φωτογραφίες
