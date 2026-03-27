«Ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο»: Η 27χρονη πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που μιλά για πείσμα, πτήση και αποστολή

Για την πορεία της στην Πολεμική Αεροπορία, την προσωπική της επιλογή να ακολουθήσει τον δρόμο της πτήσης, αλλά και για τις δυσκολίες που συνοδεύουν αυτή τη διαδρομή, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» η ανθυποσμηναγός Ευαγγελία Καφαντόγια – Κριεμπάρδη, η οποία υπηρετεί στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Η 27χρονη πιλότος περιέγραψε από την αρχή το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε, εξηγώντας ότι η σχέση της με την Πολεμική Αεροπορία δεν ήταν κάτι μακρινό ή ξένο. Όπως είπε, προέρχεται από οικογένεια με ισχυρούς δεσμούς με τον χώρο, αφού τόσο ο παππούς και ο πατέρας της όσο και η αδελφή της υπηρέτησαν ως αξιωματικοί. Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που τη σημάδεψε περισσότερο ήταν η εικόνα της στολής και η ιδέα της προσφοράς προς την πατρίδα, κάτι που, όπως τόνισε, έκανε την Πολεμική Αεροπορία να μοιάζει για την ίδια με δεύτερη οικογένεια.

Στην ίδια συνέντευξη στάθηκε και στο πώς την αντιμετωπίζουν συχνά οι άλλοι όταν τη συναντούν εκτός υπηρεσίας. Όπως είπε, αρκετοί δυσκολεύονται να συνδέσουν την εικόνα μιας νέας γυναίκας χωρίς στολή με το επάγγελμα της στρατιωτικού και της πιλότου, ενώ σχολίασε πως δεν είναι όλοι έτοιμοι να διαχειριστούν μια δυναμική γυναικεία παρουσία.

Μιλώντας για το τι χρειάζεται κάποιος για να γίνει πιλότος, υπογράμμισε ότι πάνω απ’ όλα απαιτείται εσωτερική επιθυμία και αληθινή αγάπη για αυτό που επιλέγει να κάνει. Όπως εξήγησε, οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης είναι μεγάλες και δεν αρκεί μόνο η απόφαση να ακολουθήσει κανείς αυτόν τον δρόμο. Χρειάζεται πάθος, αντοχή, προσήλωση και βαθιά θέληση, ιδιαίτερα όταν φτάνει η στιγμή της πτητικής εκπαίδευσης, που, όπως παραδέχθηκε, αποτελεί και το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής.

Αναφέρθηκε επίσης στη διάρκεια και στη σκληρότητα της εκπαίδευσης, εξηγώντας ότι η φοίτηση στη Σχολή Ικάρων διαρκεί τέσσερα χρόνια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται εκεί. Η πτητική εκπαίδευση συνεχίζεται και μετά, με την ίδια να σημειώνει ότι η δική της πορεία στα μέσα όπου έχει εκπαιδευτεί μετρά ήδη έξι χρόνια. Για μια γυναίκα, είπε, απαιτείται επιπλέον δυναμισμός, όχι με τη λογική της σύγκρισης, αλλά με την έννοια της αποφασιστικότητας και της αντοχής που απαιτεί κάθε τόσο απαιτητική σχολή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο επιχειρησιακό κομμάτι της αποστολής της, εξηγώντας ότι η δική τους δουλειά περιλαμβάνει και αεροδιακομιδές. Εκεί, όπως είπε, η χαρά της πτήσης δεν συνδέεται μόνο με την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει ο αέρας, αλλά και με τη βαθύτερη ικανοποίηση ότι επιτελείται ένα λειτούργημα με ουσιαστική αξία για την ανθρώπινη ζωή.

Η ανθυποσμηναγός στάθηκε ακόμη στην εμπειρία της από τη Σχολή Ικάρων, δίνοντας έμφαση στην ισότητα που, όπως ανέφερε, ορίζει την ίδια τη φύση της εκπαίδευσης. Στον χώρο αυτόν, είπε, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά μόνο Ίκαροι. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πως χρειάζεται να αποδείξει κάτι σε άλλους, επιμένοντας ότι ο βασικός κριτής για κάθε άνθρωπο είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Όποιος έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του, αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, όπως σημείωσε, οφείλει να κυνηγά τη δική του εξέλιξη και να προσπαθεί συνεχώς να γίνεται καλύτερος.

Με εμφανή περηφάνια μίλησε και για τη θέση της ως γυναίκα στην Πολεμική Αεροπορία, τονίζοντας ότι οι γυναίκες που υπηρετούν στον χώρο αποδεικνύουν καθημερινά πως το φύλο δεν καθορίζει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα όρια ενός ανθρώπου. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι τόσο η κοινωνία όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν προχωρήσει σημαντικά σε αυτό το επίπεδο.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για το αν η ευγένεια αποτελεί πλεονέκτημα ή αδυναμία σε έναν τόσο απαιτητικό χώρο, ήταν σαφής: για έναν επαγγελματία ο σεβασμός και η ευγένεια είναι αυτονόητα στοιχεία, αρκεί να συνοδεύονται από καθαρά όρια. Κλείνοντας, έστειλε το δικό της μήνυμα σε κάθε νέα κοπέλα που σκέφτεται να ακολουθήσει τον δρόμο της πτήσης, καλώντας την να το τολμήσει. Όπως είπε, δεν πρόκειται για ανδρικό επάγγελμα, αλλά για μια επιλογή που απαιτεί σκληρή δουλειά, πειθαρχία και αποφασιστικότητα. Και, όπως υπογράμμισε, ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο, αλλά μόνο σε εκείνους που έχουν το θάρρος να τον διεκδικήσουν.





