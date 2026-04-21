Ο Παναθηναϊκός με Σορτς στα play-offs της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια

Θα έχει μειονέκτημα έδρας, νίκησε 87-79 τη Μονακό

21 Απρ. 2026 22:50
Pelop News

Μπορεί πράγματι να ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία του play-In για τον Παναθηναϊκό,  αλλά δεν τον τρόμαξε. Νίκησε με 87-79 την αξιόμαχη Μονακό του Μάικ Τζέιμς (25 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη) σε ένα Telekom Center Athens που κόχλαζε και προκρίθηκε στα playoffs της EuroLeague ως 7ος, για να βρει στο διάβα του τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας και να τα δώσει όλα για να βρεθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του (22-24 Μαΐου).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πράσινους ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 21 πόντους (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο. Πολύ σημαντικές οι βοήθειες που προσέφερε και ο Κένεθ Φαρίντ με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ.

O MVP
Ο Τι Τζέι Σορτς. Ο βραχύσωμος γκαρντ αισθάνθηκε άνετα απέναντι στην Μονακό την οποία ξέρει πολύ καλά από τη θητεία του στην Παρί και έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, προσφέροντας 21 πόντους (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 PIR.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Λάτισεβς, Νέντοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (28/4, 21:45) στην Roig Arena για το Game 1 των playoffs, ενώ η Μονακό θα παίξει την Παρασκευή (24/4) με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας για να διεκδικήσει την 8η θέση που οδηγεί σε διασταύρωση με τον Ολυμπιακό.

