Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών ανοίγει εργαστήρι πηλού: “Εκεί που η τέχνη ξεκινά με ένα άγγιγμα”

Μια νέα δημιουργική δράση εγκαινιάζει ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, προσκαλώντας φοιτητές και ενήλικες να γνωρίσουν την τέχνη της πηλοπλαστικής μέσα σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον.

09 Οκτ. 2025 11:40
Pelop News

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ενός νέου εργαστηρίου πηλού στο “Σπίτι του Ηπειρώτη” (Μουρούζη 14-16, Πάτρα), ανοίγοντας τον δρόμο σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη μαγεία της πηλοπλαστικής.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αλέξανδρος Χάιδας, το εργαστήρι δημιουργήθηκε «σε ένα φιλόξενο και δημιουργικό περιβάλλον, όπου μαθαίνουμε βασικές τεχνικές πηλοπλαστικής, πειραματιζόμαστε, χαλαρώνουμε και δημιουργούμε παρέα μοναδικά έργα τέχνης, πάντα με έμπνευση και καλή διάθεση». Το μότο της δράσης είναι χαρακτηριστικό:
«Εκεί που η τέχνη ξεκινά με ένα άγγιγμα πηλού!»

Τα μαθήματα απευθύνονται σε φοιτητές και ενήλικες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία — μόνο διάθεση για δημιουργία.

Η εικαστικός Μαρία Τσιτσιά, δασκάλα του Συλλόγου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να ξεκινήσει μαζί της «ένα ταξίδι στον κόσμο του πηλού, όπου η φαντασία παίρνει σχήμα και μορφή».

Πληροφορίες: 6947812096 & 6947507235
