Ο Πατρινός ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος στην Art Αθήνα με μήνυμα ελευθερίας και ονείρου

Ο Κώστας Σπυρόπουλος συμμετέχει στο κορυφαίο εικαστικό γεγονός «Art – Αθήνα» με τη Γκαλερί «ΠΕΡΙ – ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ», αφιερώνοντας το έργο του σε όσους τολμούν να βλέπουν και να ονειρεύονται διαφορετικά.

19 Σεπ. 2025 12:17
Ο γνωστός Πατρινός ζωγράφος Κώστας Σπυρόπουλος δίνει το παρών σε μία διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, την «Art – Αθήνα», εκπροσωπώντας τη Γκαλερί «ΠΕΡΙ – ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΤΕΡΗΣ».

Πρόκειται για ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός που συγκεντρώνει γκαλερί και καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο, μεταφέροντας μηνύματα μέσα από την Τέχνη για την ποιότητα του ανθρώπινου είδους, τη σχέση του με το οικοσύστημα, την αξία της ειρήνης σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αναταραχής, αλλά και την αναζήτηση νέου περιεχομένου σε έννοιες όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη, η έρευνα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη το μεσημέρι στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία προσωπικοτήτων της τέχνης από πολλές χώρες, αλλά και εκπροσώπων της πολιτικής σκηνής της Ελλάδας.

Ο Κώστας Σπυρόπουλος αφιερώνει τη συμμετοχή του σε όσους, όπως λέει, «θέλουν και μπορούν να βλέπουν όπως δεν έχουν διδαχθεί να βλέπουν. Σε όσους είναι πρωτοπόροι εραστές του ονείρου. Σε όσους δεν είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, αλλά ελεύθεροι. Σε όσους προσπαθούν για το ανέφικτο, που τολμούν να σκέφτονται και να εκφράζουν την αλήθεια χωρίς να λογαριάζουν το κόστος. Σε όσους γεννήθηκαν, έζησαν και πέθαναν επαναστάτες για τη νέα γνώση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε όλους τους παιδικούς του φίλους και παλιούς συμμαθητές».

Παράλληλα, ο Πατρινός καλλιτέχνης επελέγη πρόσφατα, μαζί με ακόμη 100 κορυφαίους Ευρωπαίους ζωγράφους, να παρουσιαστεί σε τιμητικό τόμο τέχνης, αναγνωρίζοντας έτσι τη διαδρομή και το έργο του.
