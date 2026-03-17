Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροϊτίκων εκδήλωση για την επέτειο του 1821

Ο Πολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Ροϊτίκων ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει εορταστική εκδήλωση το Σάββατο 21 Μαρτίου και ώρα 19:00, στον χώρο των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων, στην παραλία των Ροϊτίκων επ’ ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο ηρωικό Μεσολόγγι, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο των Ελλήνων.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Χρήστος Τερέζης, πρώην καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

