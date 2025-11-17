Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πολυτεχνείο: Μήνυμα για ενότητα και στέρεους θεσμούς

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας κατέθεσε νωρίτερα στεφάνι στο μνημείο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τιμώντας την 52η επέτειο του 1973. Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε την εξέγερση ως «υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας» εν μέσω δικτατορίας και αυταρχισμού.

Σήμερα, 52 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου μετατρέπεται σε «υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκή προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας» υπό καθεστώς κοινοβουλευτισμού, όπως επεσήμανε. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί συνταγματική εντολή και επιβεβαιώνει ότι η δημοκρατία είναι «το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα», όταν οι πολίτες συμπλέουν στη διαφύλαξή της.

Η ημέρα λειτουργεί ως υπενθύμιση του χρέους προς το «ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας», ενώ παρέχει ευκαιρία για εντοπισμό κοινών σημείων και αληθειών, με εστίαση σε όσα συνενώνουν την κοινωνία και το έθνος.

Το ιστορικό σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», που συγκλόνισε τη δικτατορία, μεταφράζεται πλέον σε καθήκον για μια δημοκρατική πολιτεία βασισμένη σε προκοπή, μόρφωση και ισχυρούς θεσμούς.

Ο κ. Τασούλας έκλεισε τονίζοντας ότι η ενότητα λαού και ηγεσίας σε αυτό το καθήκον θα οδηγήσει την πατρίδα μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και θωρακίζοντας τη δημοκρατία από κινδύνους.

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

«Το Πολυτεχνείο είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και γενναία διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Μέσα σε συνθήκες δικτατορίας και αυταρχισμού.

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού.

Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα, όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή του.

Σήμερα, τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους γι’ αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος.

Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» γίνεται σήμερα χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία, για προκοπή, μόρφωση και στέρεους θεσμούς.

Και όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν».

