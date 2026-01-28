Ο Προμηθέας 2014 νίκησε το Παγκράτι και «έπιασε» τον Απόλλωνα,ΦΩΤΟ

Σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 1, o Προμηθέας 2014 επικράτησε του Παγκρατίου στην παράταση με τελικό σκορ 93-86 και «έπιασε» στη βαθμολογία τον Απόλλωνα.

Διαιτητές: Καλογερόπουλος-Παπαδόπουλος-Ιωάννου

Δεκάλεπτα: 19-27, 45-50, 62-67, 79-79, 93-86 (παρ.)

ΕΑ Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης, Σταμούλος, Δενδής 10 (2), Πούλος 19 (1), Ράλλης 19 (5), Αλεξανδρόπουλος 7, Σκληρός 6, Μέγγος, Οικονομίδης 5 (1), Πρέκας 15 (1), Κομνιανίδης 5 (1), Κιόσια 7

Παγκράτι (Οικονομόπουλος): Τσολακάκης, Σίσιτς 19 (3), Στογιάνοβιτς 11 (3), Μαυρογιάννης 10 (1), Λαμπρόπουλος 15 (1), Πρόφκα 11, Εζέτζα 4, Καραχάλιος 16 (2)

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 29 1114-961 153

2) Απόλλων Πάτρας 25 1181-1098 83

3) Προμηθέας Πάτρας 25 1305-1199 106

4) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας 23 1116-1073 43

5) Παγκράτι 23 1071-1041 30

6) Εθνικός Λιβαδειάς 23 1205-1192 13

7) Ηλυσιακός 22 1077-1033 44

8) Πανελευσινιακός 22 1078-1065 13

9) Σαρωνίδα 21 1150-1211 -61

10) Ιόνιος 20 1121-1194 -73

11) ΑΕΝ Κηφισιάς 19 931-958 -27

12) Έσπερος Λαμίας 17 921-1044 -123

13) Έσπερος Καλλιθέας 16 1042-1243 -201

* Ηλυσιακός, Έσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους

**Η ΑΕΝ Κηφισιάς αποχώρησε από το πρωτάθλημα

