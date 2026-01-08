Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία

Ο Προμηθέας υποδέχεται απόψε στο «Τόφαλος» τη Σαλόν, με στόχο να ισοφαρίσει τη σειρά των play-in σε 1-1 νίκες, προκειμένου να κριθεί η πρόκριση σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι ξανά στη Γαλλία.

Τα πράγματα είναι απλά για τον Προμηθέα Βίκος Cola σε ό,τι αφορά το σημερινό (20.30) παιχνίδι με τη Σαλόν στο «Τόφαλος» για τα play-in του BCL.
Μετά την ήττα της στον προχθεσινό αγώνα στο «Le Colisée» με σκορ 93-78, η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα θέλει μόνο νίκη – ανεξαρτήτως σκορ – για να παραμείνει «ζωντανή» η ελπίδα της πρόκρισης στο Top-16 του BCL. Αντίθετα, αν οι «Προμηθείς» ηττηθούν, τότε αποκλείονται αυτομάτως από τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού κυπέλλου. Οπως καταλαβαίνει κανείς, το πατρινό συγκρότημα θα τα δώσει όλα προκειμένου να οδηγήσει τη σειρά με τη Σαλόν σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα (πιθανότατα στις 14 Ιανουαρίου) ξανά στη Γαλλία, εκεί όπου θα κριθεί οριστικά το «εισιτήριο» της πρόκρισης.
Στην προσπάθειά του αυτή, ο Προμηθέας έχει ανάγκη από την υποστήριξη των φίλων του, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν σήμερα τα εισιτήρια της αναμέτρησης (κοστίζουν 15 ευρώ και 10 ευρώ οι ειδικές κατηγορίες) είτε ηλεκτρονικά από το ticketmaster.gr είτε από το εκδοτήριο στο «Promitheas Park» από τις 10.00 έως και τις 17.00. Θυμίζουμε ότι όσοι φίλαθλοι είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για τον αγώνα με την ΑΕΚ, ισχύει η προσφορά που τους επιτρέπει να προμηθευτούν εισιτήριο για το αποψινό παιχνίδι με μόλις 5 ευρώ (η προσφορά είναι διαθέσιμη αποκλειστικά δια ζώσης από το «Promitheas Park»).
«Ο αντίπαλός μας, κυριάρχησε στο πρώτο παιχνίδι σε αιφνιδιασμούς και επιθετικά ριμπάουντ, είχε το προβάδισμα από νωρίς, όμως εμείς βρήκαμε τρόπους να παλέψουμε», δήλωσε ο Κούρο Σεγκούρα και πρόσθεσε: «Στη γ΄ περίοδο πιστέψαμε πως έχουμε την ευκαιρία να προηγηθούμε, ήμασταν σε όλο το παιχνίδι κοντά, όμως δυστυχώς στο τελευταίο τρίλεπτο χάσαμε τον έλεγχο και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Πλέον, θα τα δώσουμε όλα για το 1-1 προκειμένου να ξαναπάμε στη Γαλλία». Διαθέσιμοι απόψε θα είναι όλοι οι παίκτες, εκτός του τραυματία Πόλι Πόλιπακ.

