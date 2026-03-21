Ο Προμηθέας με Κολοσσό για να χτίσει σερί μπροστά στο κοινό του

Μετά το μεγάλο διπλό στη Μύκονο, ο Προμηθέας Βίκος Cola θέλει τη νίκη κι απέναντι στον Κολοσσό στο «Τόφαλος».

21 Μαρ. 2026 15:36
Pelop News

Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL, ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola υποδέχεται σήμερα τον Κολοσσό Ρόδου, με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στη Μύκονο. Η ομάδα μας μετά τη νίκη στο ”Νησί των Ανέμων” ξέμπλεξε από κάθε σενάριο για την παραμονή στην κατηγορία και πλέον έχει αναρριχηθεί στην 8η θέση με ρεκόρ 7-12 και θέλει σήμερα να πετύχει την 8η νίκη της στο πρωτάθλημα, προκειμένου να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τα Play Offs, απέναντι σε έναν αντίπαλο που παλεύει όλα τα παιχνίδια και βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα. Οι Πατρινοί θα έχουν σύμμαχο τον κόσμο τους, που αναμένεται να δώσει βροντερό παρών και θέλουν να φτάσουν στην πρώτη τους εντός έδρας νίκη για το 2026. Στα pits παραμένει ο Γκρέι, στο ”νήμα” θα κριθεί η συμμετοχή του Χάμοντς για τους ”πορτοκαλί”. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTFLIX. Διαιτητές της συνάντησης θα είναι οι κύριοι Τηγάνης, Μαγκλογιάννης και Ζιώγας.

Ο αντίπαλος

KOLOSSOS H HOTELS

Ο Κολοσσός Ρόδου προέρχεται από δύο πολύ μεγάλες νίκες και έχει αναρριχηθεί στις 6 νίκες, κάνοντας σπουδαίο βήμα σωτηρίας. Η μία στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό θα γραφτεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ενώ η δεύτερη απέναντι στον Ηρακλή ήταν εξίσου σημαντική για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, που έχει αφήσει πίσω της τον πολύ κακό πρώτο γύρο και κάνει σκέψεις ακόμα και για είσοδο στα Play Off. Οι Ροδίτες έρχονται στην Πάτρα, βρισκόμενοι σε εξαιρετική φόρμα και θα προσπαθήσουν να το πιστοποιήσουν και να περάσουν νικηφόρα από την έδρα του Προμηθέα έπειτα από αρκετά χρόνια.

Player to watch

O Ντέιβιντ Νίκολς αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της αγωνιστικής μεταμόρφωσης της ομάδας της Ρόδου. Ο 29χρονος Αμερικάνος γκαρντ αποτελεί μια από τις αιχμές του δόρατος για τους ”κυανόλευκους”, μετρώντας 14,7 πόντους, 6,8 ασίστ και 1,8 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Οι ”Προμηθείς” θα κληθούν να τον περιορίσουν απόψε, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες νίκης.

Υπέρ του η προϊστορία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Κολοσσού και Προμηθέα, με τις δύο ομάδες να έχουν αναμετρηθεί 24 φορές σε επίσημο παιχνίδι και τους «Αχαιούς» να έχουν σημειώσει 15 νίκες, έναντι 9 των ΡοδιτώνΠρο

