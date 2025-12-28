Ο Προμηθέας να κλείσει το 2025 με διπλό στο Περιστέρι

Ο Προμηθέας μάχεται στο Περιστέρι στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 με στόχο την κατάκτηση της νίκης που θα τον διατηρήσει σε τροχιά 4άδας.

Προερχόμενος από τρεις συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, απέναντι σε Μύκονο, Πανιώνιο και Ρίτας, ο Προμηθέας Βίκος Cola δοκιμάζεται στο κλειστό γυμναστήριο «Α. Παπανδρέου», με αντίπαλο το Περιστέρι και θέλει να κλείσει με ιδανικό τρόπο το 2025. Η πατρινή ομάδα έχει εξαιρετική ψυχολογία και έχει αναρριχηθεί πλέον στην πρώτη εξάδα της GBL, ισοβαθμώντας με το Περιστέρι, με ρεκόρ 5-5, συνεπώς άπαντες αντιλαμβάνονται τη σημασία του συγκεκριμένου αγώνα.

Μεταξύ άλλων, οι «Προμηθείς» θέλουν το ροζ φύλλο και για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για απευθείας είσοδο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου προκρίνονται οι τέσσερις πρώτοι του Α’ Γύρου, χωρίς να χρειαστεί η ενδιάμεση φάση. Εκτός μάχης τίθεται για την ομάδα του Κούρο Σεγούρα ο Πόλι Πόλικαπ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ο Αντίπαλος

Το Περιστέρι πραγματοποιεί έως τώρα μια πάρα πολύ καλή σεζόν, αποτελώντας την ευχάριστη έκπληξη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με ”rookie” προπονητή στον πάγκο τους, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, οι ”κυανοκίτρινοι” βρίσκονται στα υψηλά πατώματα του ελληνικού πρωταθλήματος, με ρεκόρ 5-5, ενώ εξαιρετική είναι και η πορεία στο FIBA Europe Cup, στο οποίο έχουν ήδη προκριθεί στο Top16 και μετρούν 2 νίκες σε ισάριθμα ματς εκεί. Πρόκειται για μια ομάδα που παίζει σύγχρονο μπάσκετ, αρέσκεται στο να πηγαίνει τα παιχνίδια της σε υψηλό τέμπο και αρκετές κατοχές και διακρίνεται για το αλέγρο στυλ, το οποίο μοιάζει αρκετά με το μπάσκετ που παίζει ο Προμηθέας το τελευταίο διάστημα, γεγονός που καθιστά το ματς άκρως ενδιαφέρον.

Player to watch

Ο Ty Nichols αποτελεί μέχρι στιγμής μια από τις αποκαλύψεις, όχι μόνο για το Περιστέρι, αλλά για ολόκληρη τη GBL. Ο Αμερικάνος shooting guard μετράει 16,4 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ως τώρα στη σεζόν, σουτάρει με 43% εντός πεδιάς και αποτελεί μια από τις κύριες επιθετικές αιχμές του Περιστερίου, με τον Σεγούρα και τους παίκτες του να καλούνται να τον περιορίσουν, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες να έρθει το διπλό.

Προϊστορία

Σε 22 παιχνίδια έχουν τεθεί αντιμέτωπες οι δύο ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Προμηθέα να τα πηγαίνει περίφημα κόντρα στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, οι «πορτοκαλί» έχουν κερδίσει 16 φορές και έχουν χάσει μόλις 6.

Συνδετικοί κρίκοι

Βασίλης Μουράτος και Δημήτρης Κακλαμανάκης έχουν φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα των Πατρινών. Από την άλλη, ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος επιστρέφει στο Περιστέρι, για να αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα.

