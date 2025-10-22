Ο Προμηθέας στην Λιθουανία για την 3η σερί ευρωπαϊκή νίκη

Την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο Basketball Champions League θέλει ο Προμηθέας Βίκος Cola, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει στην Twinsbet Arena του Βίλνιους την τοπική Ρίτας (Cosmote Sport 4, 19.30). Η πατρινή ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του Α’ Ομίλου με 4 βαθμούς και θα προσπαθήσει να διατηρηθεί εκεί.

Οι Λιθουανοί είχαν νικήσει στην πρεμιέρα τη Λέγκια με 93-85 και έχουν μια ήττα από τη Χαϊδελβέργη με 92-83. Εκεί αγωνίζεται ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, Τζόρνταν Γουόκερ, ο οποίος έχει 13 πόντους κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδια στο BCL.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



