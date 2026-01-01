Ο Προμηθέας τήρησε και φέτος το έθιμο – Πρωτοχρονιά στο παρκέ

Κάθε Πρωτοχρονιά ο Προμηθέας την περνάει στο παρκέ κι αυτό έκανε και φέτος!

01 Ιαν. 2026 17:21
Pelop News

Είναι ένα έθιμο που κρατάει από τα (πολύ) παλιά! Και το οποίο συνεχίζεται και στις μέρες μας, αποδεικνύοντας την άσβεστη αγάπη του Οργανισμού του Προμηθέα για το μπάσκετ και τον αθλητισμό.

Ο λόγος για το καθιερωμένο φιλικό παιχνίδι με τον ερχομό του νέου χρόνου, μεταξύ παραγόντων, προπονητών, παλαιμάχων και συνεργατών του Προμηθέα, σε μια γιορτή που μεταδίδεται, πλέον, από γενιά σε γενιά, για να πάει καλά (και… προπαντώς αμιγώς μπασκετικά) ο καινούργιος χρόνος!

Τι κι αν προηγήθηκε το ρεβεγιόν της παραμονής της Πρωτοχρονιάς; Και τι κι αν ακολουθούσε αμέσως μετά το Αγιοβασιλιάτικο γιορτινό τραπέζι; Οι “Προμηθείς” συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στο Αθλητικό Κέντρο του Οργανισμού στον Καστελλόκαμπο και… του έδωσαν να καταλάβει.

Το μενού είχε τρίποντα, πειράγματα, θεαματικές φάσεις (σε λίγο πιο slow motion…) και φυσικά τις καθιερωμένες ανταλλαγές ευχών, με τη μεγάλη “οικογένεια” του Προμηθέα – και στην ΚΑΕ και στο τμήμα του Α.Σ. και στον θυγατρικό Προμηθέα 2014 – να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Το ρόδι έσπασε στο κέντρο του γηπέδου, οι στόχοι τέθηκαν από τη διοίκηση και το 2026 αναμένεται να είναι μια ακόμη πιο συναρπαστική χρονιά για τον Προμηθέα. Τα καλύτερα έρχονται…

Χρόνια πολλά σε όλους!

