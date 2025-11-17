Ο Πρωθυπουργός για το Πολυτεχνείο: «Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκύρτημα της ελευθερίας»

Μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ο Πρωθυπουργός για το Πολυτεχνείο: «Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκύρτημα της ελευθερίας»
17 Νοέ. 2025 10:12
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε μήνυμα για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, χαρακτηρίζοντας τα συνθήματα των φοιτητών ως διαρκές κάλεσμα για μια χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα διδάσκεται από το παρελθόν και διαμορφώνει με αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Στη δήλωσή του, τονίζει: «Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας. Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη».

Προσθέτει ότι το σκίρτημα ελευθερίας του Πολυτεχνείου έδωσε παλμό στον κοινοβουλευτισμό και μετατρέπεται σε καθημερινή προσπάθεια για μια Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική, με ανοιχτή σκέψη και βλέμμα στο μέλλον.

