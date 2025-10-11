«Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά», ο Γεωργιάδης για Τσίπρα

«Με μεθοδευμένες κινήσεις τύπου Ρασπούτιν, έχει καταστρέψει κάθε πιθανό διάδοχό του – την Αχτσιόγλου, τον Κασσελάκη, τον Φάμελλο. Τώρα περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει»

11 Οκτ. 2025 11:19
Pelop News

O υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με υπενθύμιση της σκευωρίας Novartis σχολίασε τη συνέντευξη Τσίπρα στην Εφημερίδα των Συντακτών λέγοντας μεταξύ άλλων «ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά».

«Τώρα ξέρουμε ότι οι μάρτυρες που είχε χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Τσίπρα έχουν καταδικαστεί ως ψευδομάρτυρες. Ο κ. Τσίπρας οφείλει μια συγγνώμη σε όλους εμάς που ταλαιπώρησε» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως είπε για τον πρώην πρωθυπουργό «αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής. Δεν άφησε ποτέ το κόμμα του να σταθεί στα πόδια του. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε, ανακατεύεται διαρκώς. Με μεθοδευμένες κινήσεις τύπου Ρασπούτιν, έχει καταστρέψει κάθε πιθανό διάδοχό του – την Αχτσιόγλου, τον Κασσελάκη, τον Φάμελλο. Τώρα περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει».

Ερωτηθείς, δε, στην ΕΡΤ αν θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν κεντρώο που θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα. Τον γνωρίζουν πια όλοι. Υπήρξε ένας εξαιρετικά αυταρχικός πρωθυπουργός, που είπε ψέματα και συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, κάνοντας λόγο για «υπόθεση εθνικά επικίνδυνη και βαθιά υποκριτική. Ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού». Στο πλαίσιο αυτό και μα αφορμή τις εντάσεις στη Βουλή είπε «οι τηλεθεατές να με κρίνουν. Είμαι υπερήφανος για το έργο μου στη Βουλή. Ανέδειξα τις ανακολουθίες της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση με την κυρία Πέρκα για το πλοίο στη Γάζα είχε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν ποιος τους δουλεύει».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι είπε, επίσης, ότι «δεν έχω κάνει καμία κατηγορία προς τον κ. Ρούτσι. Προσπάθησα ως υπουργός Υγείας να διασφαλίσω ότι δεν θα πάθει κάτι η υγεία του. Πρόκειται για έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Άλλο αυτό και άλλο η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πολιτική μας αντίπαλος» και γνωρίζει, όπως είπε, ότι «δεν θα βρεθεί τίποτα καθώς στόχος της ήταν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης».
