«Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Μία ανιψιά του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα Μεσσηνίας μίλησε στο αποψινό (16.10.2025) Live News για τη σχέση της με τον θείο της, τη διαθήκη που άφησε αλλά και τη σχέση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με τον επιστάτη του χώρου.

Ανάστατη παραμένει όλη η Μεσσηνία από τη διπλή δολοφονία που έγινε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) μέσα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον Ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον φίλο του και επιστάτη, 60 χρόνων.

Για τη δολοφονία συνελήφθησαν δύο νεαροί 22 ετών, οι οποίοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο κάμπινγκ, με τον έναν να δηλώνει συνεργός και τον άλλον να αρνείται ότι δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

«Με τον θείο μου είχα άριστες σχέσεις, με αγαπούσε σαν κόρη του και εγώ τον αγαπούσα σαν πατέρα μου. Κάποια στιγμή συζήτησα μαζί του την επιθυμία μου να κάνω μία ανακαίνιση στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει με προσύμφωνο ο 33χρονος ανιψιός, κατόπιν προτροπής του θείου μας. Ό,τι έλεγε ο θείος μου ο Κώστας, γινόταν.

Ήταν απόλυτος και αυταρχικός και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Αυτός κρατούσε το ταμείο και έκανε κουμάντο. Όταν λοιπόν εγώ του είπα για την ανακαίνιση που ήθελα να κάνω, τον Ιούλιο που μας πέρασε, αυτός μου είπε: ‘’με έχεις τρελάνει παράτα με’’ και εγώ του απάντησα πως αν συνέχιζε αυτή τη συμπεριφορά, εγώ θα έπαιρνα τα πράγματά μου και θα έφευγα. Ακόμα, του είπα νευριασμένη, να διώξει το γιο μου από το camping. Ο γιος μου δούλευε εκεί κάθε καλοκαίρι για τον θείο μου και εκείνος του έδινε κάποια χρήματα, 30-40 ευρώ τη μέρα. Μόλις του το είπα αυτό, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Αυτή ήταν η μόνη φορά που τσακωθήκαμε πραγματικά.

Ο λόγος όμως που τσακωθήκαμε τότε, ήταν ότι ο θείος μου δεν ήθελε να φτιάξω το σπίτι, γιατί θα αποκτούσε μεγάλη αξία, ενώ εκείνος ήθελε να αγοράσει φθηνά το σπίτι του ισογείου από την κυρία στην οποία άνηκε. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρα ορισμένα πράγματά μου από την πατρική οικία στην οποία έμενα μέχρι τότε και πήγα και νοίκιασα ένα άλλο σπίτι στη Φοινικούντα, τον στεναχώρησε πολύ. Από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

«Ο θείος μου κατηγορούσε τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με μία κλοπή»

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση που είχε ο αδελφός της με τον 68χρονο θείο της.

«Σχετικά με τη σχέση του θείου μου με τον ανιψιό του, τώρα τελευταία ήταν πολύ καλή. Πριν όμως από 4 χρόνια έγινε μία κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές μου διακοπές του 2017 και ενώ έλειπα για δέκα μέρες στην Αθήνα, έγινε αυτή η κλοπή.

Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι, θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό. Τον φοβόταν πολύ γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δυο τους, είχαν έρθει ξανά κοντά».

«Ο επιστάτης δεν είχε καλή σχέση με τον 33χρονο ανιψιό»

Ενώ για τη σχέση που είχε ο θείος της με τον επιστάτη του κάμπινγκ είπε:

«Η γνωριμία τους ξεκίνησε, όταν ο θείος μου ήταν περίπου 36 χρόνων. Ο θείος μου λοιπόν αρχικά τον έφερε στη Φοινικούντα, ως μαρμαρά για να του κάνει κάποιες δουλειές που ήθελε και από τότε που τον έφερε, του είχε αδυναμία. ‘Πέθαινε’ για αυτόν ο θείος μου και τον ζούσε, τον έντυνε με ακριβά ρούχα, του έχει αγοράσει Mercedes και από όσο μου είχε πει ο θείος μου το μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαθήκη του θα πήγαινε στον επιστάτη.

Ο επιστάτης δεν είχε καλή σχέση με τον 33χρονο ανιψιό, χωρίς όμως να ξέρω τον λόγο και όταν ρωτούσα τον θείο μου, αν ήταν για το κληρονομικά, μου έλεγε ‘όχι’. Ο επιστάτης είχε τρελή αδυναμία στο θείο μου, το ίδιο και ο θείος μου, είχε τρελή αδυναμία στον επιστάτη. Πιστεύω μάλιστα ότι το 70% της είσπραξης από το κάμπινγκ πήγαινε στον επιστάτη και την οικογένειά του».

