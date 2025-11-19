«Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν

Νέα δεδομένα και νέα διάσταση στην υπόθεση Επστάιν έρχονται από τον αδερφό του, Μαρκ Επστάιν, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που αυτοκτόνησε στο κελί του, είναι υπό επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν ονόματα Ρεπουμπλικανών.

Το μυστικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία

Η δήλωσή του έρχεται σε μια χρονική συγκυρία πολιτικής ανατροπής, με τον πρόεδρο Τραμπ να καλεί τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων – κάνοντας στροφή 180 μοιρών.

Ο Μαρκ Επστάιν δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NewsNation τη Δευτέρα (18.11.2025), ότι μια ανώνυμη πηγή του ανέφερε πως τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν υποβάλλονται σε επεξεργασία για να αφαιρεθούν ονόματα συντηρητικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός είναι και ο λόγος της ξαφνικής αλλαγής στάσης της κυβέρνησης Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είπε «ναι» στη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από την αμερικανική Γερουσία.

«Μου είπαν πρόσφατα ότι ο λόγος που θα δημοσιοποιήσουν τα αρχεία και ο λόγος της ανατροπής είναι ότι σαμποτάρουν τα αρχεία», είπε ο Μαρκ, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ «σβήνουν τα αρχεία για να αφαιρέσουν ονόματα Ρεπουμπλικανών». «Αυτό μου το είπε μια αρκετά αξιόπιστη πηγή», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μαρκ υποστήριξε επίσης ότι ο αδερφός του είχε σημαντικές πληροφορίες για τον Τραμπ το 2016, τη χρονιά που ο Τραμπ διεκδικούσε την πρώτη του θητεία. Σύμφωνα με τον Μαρκ, ο Τζέφρι του είχε πει εκείνη την εποχή ότι τα στοιχεία που είχε για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να «ακυρώσουν τις εκλογές».

«Δεν μου είπε τι ακριβώς ήξερε», δήλωσε ο Μαρκ, «αλλά ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ».

