«Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν

Η δήλωσή του έρχεται σε μια χρονική συγκυρία πολιτικής ανατροπής, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καλεί τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων – κάνοντας στροφή 180 μοιρών

«Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
19 Νοέ. 2025 11:57
Pelop News

Νέα δεδομένα και νέα διάσταση στην υπόθεση Επστάιν έρχονται από τον αδερφό του, Μαρκ Επστάιν, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που αυτοκτόνησε στο κελί του, είναι υπό επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν ονόματα Ρεπουμπλικανών.

Το μυστικό σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία

Η δήλωσή του έρχεται σε μια χρονική συγκυρία πολιτικής ανατροπής, με τον πρόεδρο Τραμπ να καλεί τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων – κάνοντας στροφή 180 μοιρών.

Ο Μαρκ Επστάιν δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NewsNation τη Δευτέρα (18.11.2025), ότι μια ανώνυμη πηγή του ανέφερε πως τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν υποβάλλονται σε επεξεργασία για να αφαιρεθούν ονόματα συντηρητικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός είναι και ο λόγος της ξαφνικής αλλαγής στάσης της κυβέρνησης Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είπε «ναι» στη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν. Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση από την αμερικανική Γερουσία.

«Μου είπαν πρόσφατα ότι ο λόγος που θα δημοσιοποιήσουν τα αρχεία και ο λόγος της ανατροπής είναι ότι σαμποτάρουν τα αρχεία», είπε ο Μαρκ, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ «σβήνουν τα αρχεία για να αφαιρέσουν ονόματα Ρεπουμπλικανών». «Αυτό μου το είπε μια αρκετά αξιόπιστη πηγή», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μαρκ υποστήριξε επίσης ότι ο αδερφός του είχε σημαντικές πληροφορίες για τον Τραμπ το 2016, τη χρονιά που ο Τραμπ διεκδικούσε την πρώτη του θητεία. Σύμφωνα με τον Μαρκ, ο Τζέφρι του είχε πει εκείνη την εποχή ότι τα στοιχεία που είχε για τους υποψηφίους θα μπορούσαν να ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να «ακυρώσουν τις εκλογές».

«Δεν μου είπε τι ακριβώς ήξερε», δήλωσε ο Μαρκ, «αλλά ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:17 Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: «13.000 συλλήψεις το 2025 – Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας»
12:11 «Φυτώριο–μαμούθ» στην Πάτρα – Το παρασκήνιο της υπόθεσης: Πώς στήθηκε το κύκλωμα καλλιέργειας και τι βρήκε η Αστυνομία σε εξοπλισμό και οπλισμό ΦΩΤΟ
12:08 Η μεγάλη κομπίνα σε όλη την Ευρώπη με κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, στην Ελλάδα βρέθηκαν 231! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
12:07 Ανθεκτικές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις εξαγωγές παρά τους δασμούς
12:00 Αποκαλυπτική έρευνα για τις πολύτεκνες οικογένειες: Το 97% δεν νιώθει την κρατική στήριξη
11:57 «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία για τον Τραμπ» βόμβες από τον Μάρκ Επστάιν
11:56 «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω»: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Διαμαντής Καραναστάσης με κείμενο-καταπέλτη
11:55 Τι αποκάλυψε η Χρηστίδου για την εξωτερική της εμφάνιση
11:53 Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!
11:50 Μποντιρόγκα: Από τον Μητσοτάκη στον Βρούτση! ΦΩΤΟ
11:49 Σπουδαία διάκριση για τον Απ. Γεωργαρά στις ΗΠΑ
11:46 Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
11:43 «Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία
11:40 Στοκχόλμη: Η πόλη ανάμεσα στις γέφυρες, τι να δείτε
11:39 «Εγώ τραγουδάω! Eγώ τον ξέρω μια χαρά. Δεν ζητάω από τον κόσμο το ποινικό μητρώο του»! Ο Αδαμαντίδης για τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης
11:37 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαγκιές, φωνές και διακοπή – Η κατάθεση Τζεδάκη άναψε φωτιές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
11:34 Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ
11:30 Πλεύρης: Πρωτοβουλία Ελλάδας–Γερμανίας για κέντρο επιστροφών μεταναστών σε αφρικανική χώρα
11:27 Η Λίλα Κονομάρα παρουσιάζει στην Πάτρα το νέο της βιβλίο «Μια τρίχα που γίνεται άλογο»
11:24 Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ