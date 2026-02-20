Ο Youtuber Jeremy στην «Π»:  «Το κράτος έχει μια τάση να ελέγχει τα πράγματα» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Αργύρης, ευρύτερα γνωστός ως Jeremy, ανήκει στη γενιά των δημιουργών που μεγάλωσαν μαζί με το ελληνικό YouTube και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωσή του. Με το ομώνυμο κανάλι του να αριθμεί σήμερα πάνω από 500.000 συνδρομητές, έχει διανύσει μια πορεία 13 ετών στον ψηφιακό χώρο, μετατρέποντας την ανάγκη για έκφραση σε επάγγελμα και τρόπο ζωής. Από τα πρώτα χιουμοριστικά βίντεο που δημιουργούσε με φίλους, μέχρι τις παραστάσεις stand-up comedy και τον πολιτικό σχολιασμό της επικαιρότητας, η διαδρομή του αποτυπώνει τη μετάβαση από την αθωότητα της διαδικτυακής δημιουργίας σε μια ώριμη, συνειδητοποιημένη δημόσια παρουσία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π», ο Jeremy μιλά ανοιχτά για το τι σημαίνει για τον ίδιο το YouTube: μια βαθιά ανάγκη έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων, αλλά και μια σχέση αμφίδρομη με το κοινό του. Πόσο ελεύθερος είναι σήμερα ένας δημιουργός; Ποια είναι τα όρια της επιρροής; Και τελικά, πώς διαμορφώνεται ο δημόσιος λόγος σε μια εποχή όπου το μικρόφωνο δεν ανήκει πια μόνο στα παραδοσιακά μέσα, αλλά σε κάθε ενεργό πολίτη με πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Τι σημαίνει για σένα να είσαι YouTube; Εκφράζεσαι μέσα από αυτό; Ποια είναι η ανάγκη που κυρίως ικανοποιείς;

Η δική μου ανάγκη είναι η ανάγκη έκφρασης συναισθήματος. Τελειώνει εκεί το θέμα. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά συναισθήματα να επικοινωνήσει με τον κόσμο εφόσον το θέλει. Οπως για παράδειγμα ο ζωγράφος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι και στο ίντερνετ ή στο YouTube εκφράζεται επικοινωνώντας κωμωδία ή ό,τι άλλο θέλει.

Είπες «η έκφραση του συναισθήματός μου». Έχεις κάποια συναισθήματα και λες εγώ θα τα πω και όποιος θέλει να σε ακούσει ή σκέφτεσαι και την πλευρά του κοινού;

Είναι συνδυασμός ουσιαστικά. Και τι αφορά εμένα και αν αφορά το κοινό. Πρόκειται για μία επικοινωνία που χτίζεται από το κοινό και από εμένα. Δεν μπορώ να βγω να πω πράγματα που αφορούν μόνο εμένα και δεν θα νοιάζουν τους υπόλοιπους. Ψάχνεις τη χρυσή τομή.

Ησουν από τους πρώτους που έγιναν γνωστοί στην ψηφιακή κοινότητα. Θυμάσαι ποιος ήταν ο στόχος σου όταν ανέβασες το πρώτο βίντεο πριν 13 χρόνια;

Τότε απλά κάναμε χιουμοριστικά βίντεο. Οπότε εγώ ξεκίνησα εξ αρχής με αυτή την πρόθεση, δεν το πήγα για να βγάλω λεφτά. Απλά κάναμε χιούμορ και μας άρεσε να το μοιραζόμαστε.

Το γνώριζες πως από τότε στο εξωτερικό υπήρχε κόσμος που έβγαζε χρήματα μέσα από το YouTube;

Ξεκίνησα να βλέπω χιουμοριστικά βίντεο και στη συνέχεια θέλαμε να το κάνουμε και εμείς. Όχι απαραίτητα περιμένοντας πως θα γιγαντωθεί, απλά μας άρεσε και το κάναμε. Δεν υπήρχε άλλος σκοπός.

Μιλάς στον πληθυντικό. Είστε ομάδα που παράγει αυτό το περιεχόμενο;

Όταν ξεκίνησα το έκανα με τους φίλους μου και μετά το συνέχισα μόνος μου.

Εμείς στα παραδοσιακά ΜΜΕ, σχεδιάζουμε το περιεχόμενό μας με βάση τις αξίες μας, τον προσανατολισμό μας.

Εσείς, όχι όλοι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι ας πούμε, πληρώνονται και ουσιαστικά εξυπηρετούν συμφέροντα.

Εσύ, ως Γιώργος Αργύρης, πως καθορίζεις τη θεματολογία σου αλλά και το τι λες;

Είναι η ανάγκη έκφρασης. Δεν διανοούμαι να κάνω αυτή τη δουλειά, στην οποία έχω ένα βήμα και να μην μιλάω για την επικαιρότητα και για τα τεκτενόμενα της εποχής.

Το θεωρώ χρέος ή φυσική ανάγκη. Απλά το νιώθω και το κάνω. Πρέπει να μιλάμε για αυτά, διότι πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες για να βελτιωθεί όσο γίνεται η κοινωνία μας. Εμείς είμαστε μέρος της κοινωνίας, ο κάθε άνθρωπος. Οπότε το να συζητάμε για πολιτικά θέματα μας εκπαιδεύει και μας εξελίσσει.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο αναφέρεσαι στο ΕΣΡ που θεωρεί ότι εμπίπτεις εσύ και άλλοι YouTubers στο ελεγκτικό του έργο. Αντέδρασες στο βίντεο. Γιατί;

Έστειλαν πρόσφατα σε διάφορους YouTubers με πολλούς συνδρομητές ένα χαρτί. Ουσιαστικά είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία που πήγε σε όλα τα κράτη. Στην Ελλάδα όμως, το κράτος έχει μια τάση να ελέγχει τα πράγματα, όπως είδαμε και με τις παρακολουθήσεις.

Οπότε αντέδρασα γιατί βλέπω πως η κυβέρνηση έχει μια τάση, μια εμμονή, να ελέγχει τα ΜΜΕ. Υπό αυτή την έννοια αγανάκτησα γιατί βλέπω ότι θέλει να ελέγχει μέχρι και κανάλια στο YouTube σαν να ελέγχει μεγάλα κανάλια. Είναι κάπως άδικο.

Δηλαδή να ελεγχόμαστε μικρά κανάλια στο YouTube, αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι, σαν να είμαστε κανονικά κανάλια της τηλεόρασης. Το θεωρώ υπερβολικό.

Θεωρείς ότι το να μπουν κανόνες στο τι λέγεται και τι ακούγεται στο YouTube, γενικότερα στα social media, είναι κακό;

Υπάρχουν ήδη οι κανόνες. Δεν έχει ρόλο αυτή τη στιγμή να μπει η κυβέρνηση μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής. Θεωρώ ότι γίνεται εσκεμμένα για να μπορέσει να ελέγξει τα πράγματα, όπως ελέγχει τα ΜΜΕ.

Είναι μια προσπάθεια ελέγχου και αυτή, με την οποία δεν συμφωνώ καθώς το YouTube από μόνο του έχει μηχανισμούς ελέγχου. Ηδη ελεγχόμαστε για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται πλέον να πεις λέξεις, δεν προωθείτε το περιεχόμενό σου άμα μιλάς για πολιτικά και όλα κρίνονται.

Εμείς σου ζητήσαμε να μιλήσουμε γιατί σε θεωρούμε επιδραστικό. Έχεις μια μεγάλη κοινότητα και λόγο.

Ευχαριστώ, μακάρι να είμαι.

Το ερώτημα είναι εσύ ο ίδιος εκφράζεσαι ελεύθερα; Προφανώς επηρεάζεις κόσμο. Όμως, σκέφτεσαι ότι πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες δεοντολογίας ακριβώς επειδή επηρεάζεις κόσμο;

Τον κόσμο επηρεάζει κι ένας χρήστης του facebook που γράφει σχόλια. Υπάρχουν και μηχανισμοί με trolls που υποκινούνται. Το λέω με την έννοια πως πολλά πράγματα μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.

Οσον αφορά εμένα, προφανώς έχω απόλυτη συνειδητοποίηση ότι μπορεί από το βήμα μου να επηρεάσω.

Εσύ όμως είσαι creator, δεν είσαι σχολιαστής στο facebook. Είσαι δημιουργός κι αυτό έχει διαφορά.

Θέλω να πω ότι ακόμα κι αυτοί επηρεάζουν. Γενικά ο άνθρωπος επηρεάζεται από τη γνώμη των άλλων. Έτσι είναι η φύση μας. Οπότε έχω επίγνωση ότι μπορεί να επηρεάζω κι εγώ σε ένα βαθμό.

Εχεις αυτόλογοκριθεί; Έχεις κρατήσει ποτέ κάτι πιστεύοντας ότι μπορεί να προσβάλλει ή να επηρεάσει κάποιον;

Ζούμε στην εποχή της πολιτικής ορθότητας. Δεν θεωρώ ότι προσπαθώ να μη λογοκρίνομαι.

Πάντα φιλτράρεις όσα λες. Οπότε δεν είναι ότι μπαίνεις στη διαδικασία να πεις ότι σου έρχεται στο μυαλό.

Όμως κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζω και θέλω να πω την άποψή μου, θεωρώ πως χρήσιμο να την πω και θα το κάνω. Δεν θα περιοριστώ.

Έχει υπάρξει κάτι, σε βίντεο ή παράσταση, που το είπες και το μετάνιωσες;

Τα τελευταία χρόνια όχι γιατί είμαι πιο κατασταλαγμένος. Μπορεί παλαιότερα να είπα πράγματα που αργότερα σκέφτηκα ότι μπορεί να ξεπέρασα τα όρια ή να ήταν υπερβολικά. Δεν ήταν κάτι τραγικό όμως.

Οι σχέσεις σου με το κοινό ποια είναι; Ως «παλιός» στο χώρο, έχεις ζήσει όλα τα στάδια της τοξικότητας. Πότε ήταν χειρότερη η τοξικότητα; Το 2013 ή σήμερα;

Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Νομίζω πάντα ίδια ήταν. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει η τοξικότητα. Νομίζω είναι στο ίδιο μέγεθος.

Σε επηρέασαν, έστω στα πρώτα βήματα, αυτά που διάβαζες στα σχόλια;

Ναι. Σίγουρα σε επηρεάζουν σε ένα βαθμό τα σχόλια που μπορεί να λέγονται για σένα.

Αλλά όσο καταλαβαίνεις τις προθέσεις που υπάρχουν από πίσω και πόσο βάσιμα είναι και τι επιχειρήματα έχουν και όσο πιο εξοικειωμένος γίνεσαι με αυτό, τόσο περισσότερο δεν τα λαμβάνεις υπόψιν τα τοξικά σχόλια. Λαμβάνεις υπόψιν τη δική σου άποψη ή την άποψη ατόμων που υπάρχει λόγος να σου πει κάτι βάσιμο κάποιος με επιχειρήματα.

Άρα η προσωπική σου ζωή είναι προστατευμένη. Γιατί ουσιαστικά ζεις σε μια υπερέκθεση.

Προσπαθώ να προστατεύω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τα μοιράζομαι τα πάντα. Αυτό που γίνεται το θεωρώ υπερβολικό. Δηλαδή με το να μοιράζεσαι τα πάντα από την προσωπική ζωή. Πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια.

Αυτή ήταν ας πούμε η εξέλιξη του δημιουργού περιεχομένου όπου ενώ αρχικά υπήρχε μια παραγωγή περιεχομένου που μπορεί να ήταν χιουμοριστική ή να σχολιάζει την επικαιρότητα, πλέον έχουμε δει έναν σχολιασμό της ζωής του ατόμου. Πως την κρίνεις;

Είναι σαν reality πλέον. Δεν θεωρώ ότι έιναι απαραίτητα κακό. Πολλές φορές αποκαλύπτει χιουμοριστικά πράγματα ή ωραίες απόψεις. Δηλαδή το να συζητάμε για τα κοινά ή για πράγματα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό.

Το κοινό πως σου έχει φερθεί; Πριν λίγο ας πούμε, συναντηθήκαμε κι επειδή έχω δει βίντεό σου εδώ και χρόνια, αισθάσθηκα οικεία μαζί σου. Εσύ όμως δεν με είχες ξαναδεί στη ζωή σου. Πως αισθάνεσαι απέναντι στον κόσμο;

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη διαφορά με άλλα επαγγέλματα. Σε εμάς υπάρχει περισσότερη αμεσότητα.

Συζητάμε πράγματα που θα τα λέγαμε σε ένα φίλο μας. Με αυτή την αμεσότητα μιλάμε και θέλουμε να υπάρχει ειλικρίνεια με το κοινό. Δεν υπάρχει ο ξύλινος λόγος που θα συναντήσεις σε έναν πολιτικό ή σε κάποια δημοσιογραφική εκπομπή.

Είπες επάγγελμα. Είναι ο κύριος χώρος που βιοπορίζεσαι. Έχεις σκεφτεί την εξέλιξή του; Έχεις σκεφτεί το μέλλον; Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό;

Δεν έχω σκεφτεί πώς μπορεί να συνεχιστεί. Φαντάζομαι όπως είναι τώρα με παραλλαγές. Είναι μία δουλειά στην οποία υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι.

Μαγειρική, τεχνολογία, κωμωδία. Εγώ ασχολούμαι με την κωμωδία. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που γνωρίζαμε.

Απλά υπάρχει και ένα ακόμα μέσο εδώ και 20-25 χρόνια. Ουσιαστικά κάνω κωμωδία μέσα από ίντερνετ, αλλά και μέσα από το θέατρο με τις παραστάσεις standup comedy. Αυτά υπήρχαν πάντα, οπότε πιστεύω πως θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Επειδή είσαι αναγνωρίσιμο πρόσωπο ιδιαίτερα σε πιο νέους, σου έγιναν προτάσεις από την τηλεόραση;

Ναι, μου είχαν γίνει προτάσεις.

Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος με τη δημιουργικότητα τη δική σου μπορεί να έκανε δεύτερες και τρίτες σκέψεις για να μπει σε ένα παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης;

Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα με αντιπροσωπεύει. Οπότε δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτό που θα έκανα στη συγκεκριμένη εκπομπή, θα ήταν αντιπροσωπευτικό για μένα αλλά ούτε ότι θα μπορούσα να εκφραστώ.

Άρα για σένα καταλαβαίνω ότι η δημιουργικότητα και η ελευθερία της έκφρασης παίζει ρόλο. Σε προβληματίζει που γενικότερα στον πλανήτη βλέπουμε να υπάρχει μια τάση, τουλάχιστον από τα τελευταία χρόνια, περιορισμού; Οπου και οι λαοί μέσα από την ψήφο τους δείχνουν σαν να θέλουν να «κάνουν κάποια βήματα πίσω» στον τρόπο που λειτουργούν;

Ναι, αυτό είναι μια τάση προς τον συντηρητισμό και δεν συμφωνώ καθόλου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία της έκφρασης και να μην υπάρχει κανενός είδους εκφοβισμός ή να γίνεται κάποια προσπάθεια να τιμωρήσουμε κάποιον για παραδειγματισμό προκειμένου να μην εκφράζεται ο απλός λαός ή οι creators ή οποιοδήποτε.

Αυτό με τον έλεγχο για αυτό που λέγαμε πριν μέσω της ανεξάρτητης αρχής προς το YouTube. Θα ήθελα να μην υπάρχει αυτός ο έλεγχος της σκέψης.

Τα επόμενα χρόνια πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα ή χειρότερα σε σχέση με σήμερα στο θέμα του ελέγχου και της ελευθερίας του λόγου. Τι αισθάνεσαι σαν άνθρωπος;

Δεν ξέρω. Νιώθω ότι υπάρχει μια τάση προς το συντηρητισμό και ενδεχομένως να γίνουν ελαφρώς χειρότερα. Εκτός αν στην Ελλάδα υπάρχει κόσμος που αφυπνιστεί και πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Αυτός είναι ένας λόγος που συμμετέχω και εγώ στην όλη συζήτηση για τα κοινωνικο-πολιτικά θέματα. Για να υπάρχει παραπάνω κριτική σκέψη σε κάποια θέματα και η κοινωνία να παίρνει περισσότερο την κατάσταση στα χέρια της.

Συμμετέχεις στον πολιτικό διάλογο. Αν είχες εξουσία στα χέρια σου ή ήσουν πρωθυπουργός, έχεις σκεφτεί, λίγα τα κορυφαία ζητήματα στα οποία θα ήθελες να παρέμβεις στην ελληνική κοινωνία; Τι θα ήθελες να αλλάξεις προς το καλύτερο;

Το πρώτο πράγμα είναι η δικαιοσύνη. Αυτό που συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια δηλαδή θεωρώ ότι αν οι θεσμοί ανεξαρτητοποιηθούν από τις κυβερνήσεις τότε είναι μια καλή αρχή για να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε πιο δίκαια σε αυτή τη χώρα. Οπότε θεωρώ ότι θα ήταν μια καλή αρχή.

Από εκεί και ύστερα, θα ήθελα να μην υπάρχουν τόσο πολλοί φόροι. Για παράδειγμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν πάρα πολλούς φόρους και έχουμε και πάρα πολλούς έμμεσους φόρους σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, θα ήθελα να γίνονται έλεγχοι στις βιομηχανίες και στις πολυεθνικές που θεωρώ πως δεν γίνονται. Όμως, βλέπουμε να γίνονται έλεγχοι στους «μικρούς». Γιατί δώσαμε τόσα χρήματα για να μπουν κάμερες στους δρόμους αλλά δεν δίνουν για να γίνονται έλεγχοι στους «μεγάλους»;

Πρόσφατα είχαμε συνέντευξη με τον διοικητή της ΑΑΔΕ τον κ. Πιτσιλή και μας εξήγησε ότι έλεγχοι γίνονται σε όλους. Απλά οι λεγόμενοι «μεγάλοι» είναι λίγοι, ενώ εμείς οι «μικροί» είμαστε πολλοί. Άρα στατιστικά είναι λογικά εμείς οι «πολλοί» να έχουμε περισσότερες παραβάσεις. Δεν σε πείθει σας επιχείρημα;

Όχι, δεν με πείθει δεδομένης της πραγματικότητας που ζούμε. Δηλαδή δεν θα πληρώναμε πιο ακριβά τα προϊόντα από ότι τα πληρώνουν σε άλλες μεγάλες χώρες. Για μένα θα έπρεπε να γίνεται πιο αποτελεσματική δουλειά σε αυτό το τομέα εδώ και 7 χρόνια που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση.

Είσαι στο χώρο σου πολλά χρόνια. Αν γυρνούσες προς τα πίσω, θα άλλαζες κάτι, θα διόρθωνες κάτι στην πορεία σου μέχρι σήμερα;

Μπορεί να πήγαινα πιο στοχευμένα στο να κάνω κάποια πράγματα. Αλλά γενικά δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί αυτά είναι που με έχουν διαμορφώσει και έχω μάθει πράγματα μέσα από την πορεία μου.

Ως επιτυχία τι ορίζεις; Την επιδραστικότητα, τους αριθμούς; Τους ακόλουθους;

Πρώτα απ’ όλα αυτό που κάνεις να είναι βιώσιμο.

Οικονομικά βιώσιμο;

Οικονομικά βιώσιμο. Για να μπορείς να το κάνεις. Σε δεύτερη φάση, να εκφράζει εμένα αυτό που κάνω και να έχει κάποιο αντίκτυπο στην κοινωνία. Και να κάνει τον κόσμο να γελάει και να περνάει και κάποια μηνύματα. Να είναι και κάτι δημιουργικό και πρωτότυπο σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που κάνω και να εμπνέει τον κόσμο ας πούμε και να βοηθάει στο να βελτιώθει.

Μπορεί να υπάρξει πρωτοτυπία πλέον ή τα έχουμε δει όλα;

Η πρωτοτυπία ουσιαστικά είναι στο πώς προσεγγίζεις κάτι. Οπότε κάθε ένας έχει μια διαφορετική οπτική και από εκεί και ύστερα ανάλογα πώς θα την αποτυπώσει, μπορεί να είναι πρωτότυπο.

Από τον Jeremy τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα;

Εγώ κάνω τις παραστάσεις μου. Σκοπός μου είναι να μπορέσω και να πρωτοτυπήσω σε αυτό που κάνω στο stand-up comedy και στις εκπομπές μου και στα θέματα που πιάνω και στις προσεγγίσεις μου. Πήγαινα γενικά βήμα-βήμα οπότε στην πρώτη φάση έκανα απλώς τις εκπομπές μου και την παράστασή μου και με ενδιαφέρει να κάνω σου καλύτερα μπορώ αυτά για την ώρα. Μετά βλέπουμε.

Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος;

Πρωινός.

Μοντάζ ή γύρισμα;

Γύρισμα.

TikTok ή YouTube; Ποια πλατφόρμα σου αρέσει περισσότερο;

Αυτό είναι όντως δίλημμα. Θα πω YouTube.

Αν πρέπει να περιγράψεις το κανάλι σου και την περσόνα σου, ποιες τρεις λέξεις θα χρησιμοποιούσες;

Δυναμικός. Αστείος και με αυτοπεποίθηση, το τελευταίο ουσιαστικά περιέχει και τα δύο προηγούμενα.

Έχει υπάρξει σε κάποιο γύρισμά σου κάποιο πολύ αστείο περιστατικό που θα το θυμάσαι για πάντα?

Ναι. Έχουν υπάρξει. Έχει έρθει η αστυνομία σε ένα γύρισμα και μια άλλη φορά έπεσα πάνω σε τσουκνίδες. Ηταν σαν σκηνή από κινούμενα σχέδια.

Τι δεν λείπει ποτέ από μια τέλεια μέρα σου;

Μόνο το καφέ μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



