Ο ύπνος «ρυθμιστής» της αυξητικής ορμόνης – Νέα έρευνα αποκαλύπτει τον μηχανισμό

Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ρίχνει φως στη στενή σχέση μεταξύ ύπνου και απελευθέρωσης της αυξητικής ορμόνης (GH), γνωστής και ως σωματοτροπίνης. Οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη φορά τα νευρικά κυκλώματα που ρυθμίζουν την έκκριση της ορμόνης κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποκαλύπτοντας πώς ο εγκέφαλος διαχειρίζεται αυτήν την κρίσιμη λειτουργία.

Γιατί είναι σημαντική η αυξητική ορμόνη

Η GH απελευθερώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη, την επισκευή των ιστών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά και τη ρύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης και του λίπους. Η σωστή ισορροπία της είναι απαραίτητη για την καλή υγεία και την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

Τι έδειξαν τα πειράματα σε ποντίκια

Μελετώντας την εγκεφαλική δραστηριότητα σε ποντίκια κατά τη διάρκεια πολλών κύκλων ύπνου-αφύπνισης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απελευθέρωση της ορμόνης διαφοροποιείται ανάμεσα στον ύπνο REM και μη-REM. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ένα κύκλωμα ανατροφοδότησης που εμπλέκει τον locus coeruleus (υπομέλα τόπο), περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την αφύπνιση.

Ισορροπία μεταξύ ύπνου και αφύπνισης

Όπως εξηγεί ο νευροεπιστήμονας Ντάνιελ Σίλβερμαν, «ο ύπνος προκαλεί την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης, η οποία με τη σειρά της ρυθμίζει την αφύπνιση. Ο ελλιπής ύπνος μειώνει την παραγωγή της, ενώ η υπερβολική απελευθέρωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αφύπνιση». Το εύρημα αυτό δείχνει ότι πρόκειται για ένα λεπτά ισορροπημένο σύστημα που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού.

Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Η έλλειψη ύπνου και, κατά συνέπεια, η μειωμένη παραγωγή GH, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων αλλά και πιθανών γνωστικών δυσλειτουργιών. Η νέα ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για βελτιωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε παθήσεις που σχετίζονται τόσο με τον ύπνο όσο και με τον μεταβολισμό.

Το συμπέρασμα

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο ύπνος δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδη βιολογική ανάγκη. Η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου επηρεάζουν άμεσα την ορμονική ισορροπία, την ανάπτυξη και τη συνολική υγεία.

