ΟΑΣΘ: Οριστική απομάκρυνση οδηγού που εμφανίστηκε σε επεισόδιο βιαιοπραγίας

Την οριστική απομάκρυνση οδηγού λεωφορείου ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ, μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που κινήθηκε σε βάρος του, λόγω της εμπλοκής του σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Ο συγκεκριμένος οδηγός είχε ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχνε να κατεβαίνει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε περιστατικό βίας. Το υλικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Οργανισμό να προχωρά άμεσα στις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε αναλυτικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς και την απολογία του εργαζομένου, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του ήταν πλήρως ασύμβατη με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού.

Με βάση αυτή την κρίση, αποφασίστηκε η οριστική απομάκρυνσή του από την εργασία του.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΟΑΣΘ υπογραμμίζει με απόλυτο τρόπο ότι η βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία μορφή, επισημαίνοντας πως η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη του κύρους του Οργανισμού αποτελούν σταθερές και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι κάθε συμπεριφορά που ξεφεύγει από τα υπηρεσιακά καθήκοντα και τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς θα ελέγχεται άμεσα και θα αντιμετωπίζεται με τις αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις.

