«Όχι στη 13ωρη σκλαβιά»: Στο δρόμο οι εργαζόμενοι της Ιδιωτικής Υγείας στην Πάτρα

Σκληρή ανακοίνωση κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδρύματα Υγείας Ν. Αχαΐας, καταγγέλλοντας την κατάργηση του 8ώρου και καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Οκτωβρίου στην πλατεία Γεωργίου.

23 Σεπ. 2025 12:23
Pelop News

Με το σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές – Όχι στη 13ωρη σκλαβιά», οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική Υγεία και Πρόνοια δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο –όπως καταγγέλλουν– οδηγεί σε πλήρη κατάργηση του 8ώρου και θεσμοθέτηση εξαντλητικών ωραρίων.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια όλων των αντεργατικών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων, με πυρήνα τις 13 ώρες δουλειάς στον ίδιο εργοδότη, έρχεται να συμπληρώσει το νομοθετικό οπλοστάσιο της εργοδοσίας για την πλήρη κατάργηση του 8ώρου. Ένα οπλοστάσιο που της προσφέρει τεράστια “ευελιξία”, απαλλάσσοντάς την από προσαυξήσεις σε υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες».

Παράλληλα ξεκαθαρίζουν πως διεκδικούν:

7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αξιοπρεπείς μισθούς και μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Κατάργηση των απλήρωτων υπερωριών και της τετραήμερης – δεκάωρης απασχόλησης.

«Δεν θα δεχθούμε σαν κανονικότητα τον εργασιακό μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν. Δεν τρώμε κουτόχορτο να δεχθούμε τον γελοίο ισχυρισμό ότι οι εργαζόμενοι ζητούν να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Ξέρουμε πολύ καλά πως το νομοσχέδιο αυτό το έφεραν έτοιμο ο ΣΕΤΕ και ο ΣΕΒ», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το Σωματείο καλεί όλους τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικό παρών στην απεργιακή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.
