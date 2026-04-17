ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα

Τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κατά μέσο όρο κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η U.N. Women, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τις γυναίκες. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, περισσότεροι από 38.000 θάνατοι γυναικών και κοριτσιών καταγράφηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι το ποσοστό θανάτων γυναικών και κοριτσιών είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις στη Γάζα. Η Σοφία Κάλτορπ, επικεφαλής ανθρωπιστικής δράσης της U.N. Women, δήλωσε ότι πρόκειται για ανθρώπους «με τη δική τους ζωή και όνειρα», περιγράφοντας την έκταση της απώλειας ως εξαιρετικά ανησυχητική.

Η U.N. Women εξέφρασε επίσης ανησυχία επειδή οι θάνατοι γυναικών και κοριτσιών συνεχίστηκαν και έξι μήνες μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, αν και, όπως επισημαίνει, δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τα μεταγενέστερα θύματα εξαιτίας ελλιπών στοιχείων ανά φύλο.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά την εκεχειρία περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ενώ από την άλλη πλευρά έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες. Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Την ίδια ημέρα, η UNICEF προειδοποίησε ότι παιδιά εξακολουθούν να σκοτώνονται και να τραυματίζονται στη Γάζα με ανησυχητικό ρυθμό, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 214 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους τους τελευταίους έξι μήνες.

Η ανθρωπιστική εικόνα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Περίπου ένα εκατομμύριο γυναίκες και παιδιά έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές έχουν περιορίσει δραματικά την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η U.N. Women από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 500.000 γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε βασική υγειονομική φροντίδα, όπως προγεννητικές και μεταγεννητικές υπηρεσίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



