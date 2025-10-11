Οι 7 τροφές που “σκοτώνουν” τον εγκέφαλο: Τι δεν θα έβαζε ποτέ στο πιάτο του νευροχειρουργός

Η ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, δεν είναι απλώς όφελος για την υγεία — είναι επένδυση για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Όπως εξηγεί ο Δρ Brett Osborn, πιστοποιημένος νευροχειρουργός και ιδρυτής του Senolytix, ενός κέντρου προληπτικής ιατρικής και αντιγήρανσης στη Φλόριντα, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που δεν θα έβαζε ποτέ στο πιάτο του, καθώς επιταχύνουν τη φθορά των κυττάρων και τη γήρανση του εγκεφάλου.

Αν και αναγνωρίζει πως είναι σχεδόν αδύνατο να εξαφανιστούν εντελώς από τη ζωή μας — «ο εγκέφαλος αναζητά πάντα τη γεύση», λέει χαρακτηριστικά — τονίζει ότι ο περιορισμός τους μπορεί να αποτρέψει σοβαρές γνωστικές και νευρολογικές επιπτώσεις.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι η καλή λειτουργία του εγκεφάλου βασίζεται σε έναν συνδυασμό διατροφής, άσκησης, ενυδάτωσης, σωστού ύπνου και διαχείρισης του άγχους. Ωστόσο, υπάρχουν επτά “ένοχοι” που πρέπει να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροφές με ζάχαρη – Μπισκότα, παγωτά, αναψυκτικά

Η υπερκατανάλωση ζάχαρης προκαλεί απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο του αίματος, που με τον καιρό βλάπτουν τη γνωστική λειτουργία. Μελέτες δείχνουν ότι ο διαβήτης αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου για άνοια.

Τρανς λιπαρά – Τηγανητά και επεξεργασμένα βούτυρα

Σύμφωνα με τον Osborn, τα τρανς λιπαρά προκαλούν χρόνια φλεγμονή, η οποία σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες εκφυλιστικές παθήσεις.

Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα – Πατατάκια, σνακ, αρτοπαρασκευάσματα

Τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα είναι πλούσια σε πρόσθετα και συντηρητικά, αλλά φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Η συχνή κατανάλωσή τους επιταχύνει τη γνωστική φθορά και συμβάλλει στη μείωση της μνήμης και της συγκέντρωσης.

Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στα εγκεφαλικά κύτταρα, διαταραχές συντονισμού και επιληπτικές κρίσεις. Όπως τονίζει ο Osborn, «η υπερβολή μπορεί να σε οδηγήσει μέχρι και στην Εντατική».

Τροφές με πολύ αλάτι – Αλλαντικά, ψωμί, σάλτσες

Η υπερβολική πρόσληψη νατρίου συνδέεται με υπέρταση και μειωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας την οξυγόνωση και τη μακροπρόθεσμη εγκεφαλική υγεία.

Τεχνητές γλυκαντικές ουσίες

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη γνωστική λειτουργία και τον μεταβολισμό, παρότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Υπερβολική καφεΐνη

Η μέτρια κατανάλωση ωφελεί τη συγκέντρωση, αλλά η υπερβολή οδηγεί σε άγχος, διαταραχές ύπνου και υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος, με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Ο Δρ Osborn συνοψίζει: «Ο εγκέφαλος χρειάζεται καθαρή ενέργεια, όχι ψεύτικες διεγέρσεις. Η ισορροπία δεν είναι απλώς επιλογή — είναι προϋπόθεση για να μείνουμε διαυγείς και νέοι».

