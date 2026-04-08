Οι διαιτητές στο Προμηθέας 2014-Απόλλων στην πρεμιέρα των play-offs
Σκαλτσής, Καλογριάς και Κονταξάκης από τη Λίστα της Α’ Εθνικής
Διαιτητές από τη Λίστα της Α' Εθνικής επέλεξε η ΚΕΔ/ΕΟΚ να διευθύνουν το σημερινό παιχνίδι Προμηθέας 2014-Απόλλων στην πρεμιέρα των play-offs National League 1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα οι διαιτητές και οι κομισάριοι έχουν ως εξής
Play Off
1ος Όμιλος
Τετάρτη 8 Απριλίου
Αντ. Τρίτσης 18.30 ΚΟ Χολαργού-Ιωνικός Ν. Σπυρόπουλος-Πολάτογλου-Αλεξόπουλος Χ. (Ζώης)
Σ. Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-Νήαρ Ηστ Τηγάνης-Γαραντζιώτης-Ουσταμπασίδης (Καφετζέλης)
2ος Όμιλος
Τετάρτη 8 Απριλίου
Promitheas Park 20.00 ΕΑ Προμηθέας 2014-Απόλλων Π. Σκαλτσής-Καλογριάς-Κονταξάκης (Καράτσαλος)
Τ. Βογιατζής 20.00 Πανελευσινιακός-Εθνικός Λιβαδειάς Ζιώγας-Τσαχάκης-Βαγγάλης (Ντίνος)
3ος Όμιλος
Τετάρτη 8 Απριλίου
Ν. Μουδανιών 16.00 ΚΑΟΧ Ευρώπη 87-ΚΑΟ Δράμας Τσάνταλη-Ντόγκας-Παπαγερίδης (Θωμόπουλος)
Διαβατών 17.00 Ιωνικός Ιωνίας-Ελευθερούπολη Αναστασιάδης-Νικολαϊδης-Παζώλης (Παραλυκίδης)
Play Out
Τετάρτη 8 Απριλίου
1ος Όμιλος
Χρ. Αγγουράκης 19.00 Δάφνη Δ.-ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια Κάρδαρης-Σκουλαρίκης-Διαμαντής Α. (Παπάντος)
Αργοναυτών 16.45 Ερμής Αργυρούπολης-ΟΦΗ Καλογερόπουλος-Καραμπιτσάκος-Κανελλόπουλος (Δραμεσιώτης)
2ος Όμιλος
Κ. Κοτταρης 17.00 ΝΟ Σαρωνίδας-Έσπερος Ξυλάς-Στρέμπας-Αντωνιάδης (Λημνιάτης)
3ος Όμιλος
Φ. Αμοιρίδης 17.00 Λεύκιππος Ξάνθης-Πανσερραϊκός Λουλουδιάδης-Τοπαλίδης-Αγραφιώτης Γ. (Στουπίδης)
καδά Δέλλας-Αθανασιάδης-Βογιάκης (Σιμητόπουλος)
