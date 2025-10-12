Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας δηλώνει τη στήριξή του και τη συμμετοχή του στην πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αντιδρώντας – όπως επισημαίνει – στο «κατάπτυστο και αντεργατικό νομοσχέδιο Κεραμέως», το οποίο, σύμφωνα με τον Σύλλογο, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Οι εμποροϋπάλληλοι τονίζουν πως ο αγώνας συνεχίζεται μετά την απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου και πως οι διεκδικήσεις τους αφορούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ανθρώπινο ωράριο και μισθό, επαναφορά του 7ώρου – 5ημέρου και κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος κάνει λόγο για «επίθεση στα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων» και ζητά την κατάργηση των διήμερων συμβάσεων και των απολύσεων-εξπρές, που – όπως υπογραμμίζει – «στοχεύουν στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων».

«Όλοι και όλες οι εμποροϋπάλληλοι να μην επιτρέψουμε την εξόντωση όσων έχουμε κατακτήσει εμείς και οι προγενέστεροι με μια σειρά αγώνων και διεκδικήσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

