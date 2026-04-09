Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας

Ο πατρινός καθηγητής ενδοκρινολογίας Νεοκλής Γεωργόπουλος επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας–Πανελλήνιας Ενωσης Ενδοκρινολόγων, μετά τις πρόσφατες εκλογές του κλάδου. Η επανεκλογή Γεωργόπουλου μεταφράζεται με ψήφο εμπιστοσύνης στους χειρισμούς που επιφύλαξε στα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, κατά την προηγούμενη θητεία του.

Στις άλλες θέσεις του ΔΣ αναδείχτηκαν οι εξής:

• Βασιλική Βασιλείου, αντιπρόεδρος

• Γρηγόρης Ευφραιμίδης, γενικός γραμματέας

• Ελλη Αναγνώστου, ταμίας

• Μαρία Γιαβροπούλου, ειδική γραμματέας Εκπαιδευτικής Επιτροπής

• Σπύρος Καρράς, ειδικός γραμματέας ΕΛ ΕΠ

• Ευανθία Κασσή, ειδική γραμματέας ΕΣΥ.

«Είμαι εκφραστής μίας συλλογικής προσπάθειας και πιστεύω ότι αυτό έχει αναγνωριστεί απο τους συναδέλφους μου οι οποίοι με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε στην «Π» ο κ. Γεωργόπουλος.

Ως επικεφαλής του ενδοκρινολογικού κόσμου θα συνεχίσει τη μάχη έναντι των δύο μεγάλων προκλήσεων τον σακχαρώδης διαβήτη και την παχυσαρκία.

Χοληστερόλη: Γιατί οι εξετάσεις πρέπει να ξεκινούν πριν τα 30 – Τι αλλάζει με τις νέες οδηγίες

Οπως επισημαίνει ο κ. Γεωργόπουλος «ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία ύπουλη, χρονίως εξελισσόμενη και δυνητικά επικίνδυνη νόσο, που ειδικά για τα δεδομένα της χώρας μας, αφορά περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, που αντιστοιχούν στο 10% του πληθυσμού. Και, δυστυχώς, όπως φάνηκε από μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό, ένας στους τρεις ασθενείς με διαβήτη δεν γνωρίζει καν ότι νοσεί».

Πώς η διατροφή μπορεί να φρενάρει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ο ίδιος σημειώνει, ότι η σύγχρονη ολιστική διαχείριση στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη προτείνει «υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και ορθή φαρμακευτική αγωγή που προγραμματίζεται και ελέγχεται από ειδικούς ιατρούς σε Ιατρεία και Υγειονομικές Μονάδες, με στόχο όχι μόνο τη ρύθμιση της γλυκαιμίας, αλλά και των άλλων παραγόντων κινδύνου όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και το αυξημένο σωματικό βάρος». Ο ειδικός γιατρός εστιάζει και στην πρόληψη, υπό την έννοια της αναγνώρισης και του προσδιορισμού αναδυόμενων προβλημάτων όσο το δυνατόν νωρίτερα και ακριβέστερα, καθώς και στην έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή βοήθειας, που συνίσταται στην επιμελημένη φαρμακευτική αντιμετώπιση και στη γενικότερη συμβουλευτική προσέγγιση και εξειδικευμένη υποστήριξη οσάκις, αυτό απαιτεί.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά την παχυσαρκία η οποία δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα ή αποτέλεσμα έλλειψης θέλησης, όπως λανθασμένα πιστευόταν για χρόνια. «Είναι μία χρόνια, πολυπαραγοντική νόσος. Κύριο γενεσιουργό αίτιο πρόκλησης της παχυσαρκίας είναι η αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση», εξηγεί ο κ. Γεωργόπουλος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η παχυσαρκία είναι αναγνωρισμένη ως νόσος που επηρεάζει σχεδόν όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος. Οι ρυθμοί αύξησης είναι ανησυχητικοί, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι έως το 2030, περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως θα ζουν με παχυσαρκία. Η Ελλάδα, δυστυχώς, κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, καθώς τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων και ανηλίκων, είναι σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό, είναι το γεγονός ότι η χώρα μας παρουσιάζει υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, γεγονός που υποθηκεύει τη δημόσια υγεία του μέλλοντος, καθώς ένα παιδί με παχυσαρκία έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει ένας ενήλικας με παχυσαρκία.

