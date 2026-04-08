Οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα με τα σκυλιά τους παρά με τους συντρόφους τους

Μια πρόσφατη έρευνα του Canisius College στο Buffalo της Νέας Υόρκης έδειξε κάτι που θα ενθουσιάσει τους λάτρεις των τετράποδων φίλων: οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα δίπλα στους σκύλους τους παρά δίπλα στους συντρόφους τους.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα ανέλυσε τον ύπνο 962 γυναικών από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Το 55% κοιμόταν με τουλάχιστον έναν σκύλο, το 31% με τουλάχιστον μία γάτα, ενώ το 57% κοιμόταν επίσης με σύντροφο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που κοιμούνται με σκύλους είχαν πιο ήρεμο ύπνο, καθώς οι σκύλοι διαταράσσουν λιγότερο τον ύπνο και προσφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και άνεσης.

Αντίθετα, οι γάτες φαίνεται να επηρεάζουν τον ύπνο όσο και οι σύντροφοι.

Πώς εξηγείται αυτό

Η επικεφαλής ερευνήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια Christy L. Hoffman, εξηγεί ότι οι σκύλοι προσαρμόζονται καλύτερα στο πρόγραμμα ύπνου του ανθρώπου τους. Οι κηδεμόνες σκύλων τείνουν να έχουν πιο σταθερές καθημερινές ρουτίνες και ξυπνούν νωρίτερα σε σχέση με τους ιδιοκτήτες γάτων.

Επιπλέον, οι σκύλοι παρέχουν μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας τη νύχτα, καθώς είναι πιο πιθανό να αντιδράσουν σε απρόβλεπτα γεγονότα, κάτι που οι γάτες δεν κάνουν. Από την άλλη, οι σύντροφοι μπορεί να έχουν διαφορετικά ωράρια ύπνου ή να κοιμούνται βαριά, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα ύπνου.

Το συμπέρασμα

Για όσες αναζητούν ήρεμο ύπνο και αίσθηση ασφάλειας, οι σκύλοι φαίνεται ότι κερδίζουν ξεκάθαρα τη μάχη με τις γάτες… αλλά και με τους ανθρώπινους συντρόφους.

