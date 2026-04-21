Οι «Θεατρόφιλοι» παρουσιάζουν την παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»

Η θεατρική ομάδα ΘΕΑΤΡΟΦΙΛΟΙ παρουσιάζουν την θεατρική παράσταση.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ των Ν Τσιφόρου – Π. Βασιλειάδη σε διασκευή του ηθοποιού Μάνου Παντελίδη.

Για πρωτη φορά στη Πάτρα μια κωμωδία βασισμένη στην ομόνοιμη κινηματογραφική ταινία των Ν. Τσιφόρου- Π. Βασιλειάδη με μια ποιό φρέσκια ματιά αλλά με απόλυτο σεβασμό.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Σάκης Κλήρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Νεκτάριος Χλωμός.

Σκηνικά κουστούμια: Σάκης Κλήρης

Επιμέλεια μουσικής: Ν. Χλωμός

Φωτισμοί: Μίλτος Σπυρόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Νικολόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης:

Κώστας Δημόπουλος, Μίμης Λένα

Πρωταγωνιστούν:

ΣΑΚΗΣ ΚΛΗΡΗΣ

ΚΩΣΤ/ΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ

ΔΩΡΑ ΤΣΩΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ

ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ

Θέατρο: Γραμμές τέχνης Μαιζώνος 271

Παραστάσεις: Απο Παρασκευή 8 Μαΐου και κάθε Παρασκευή Σάββατο 21.15 και Κυριακή 20.30.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Ομαδικό άνω των 10 ατόμων, 10 ευρώ

Διάρκεια: 105 λεπτά

Λίγα λογια για το έργο.

Η παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε» είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία παρεξηγήσεων που φωτίζει με χιούμορ τις ανθρώπινες σχέσεις και τα όρια της καθημερινής λογικής. Όταν μια φαινομενικά ήρεμη σύζυγος αρχίζει να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα, ο σύζυγός της βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από κωμικοτραγικές καταστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Καθώς φίλοι, συγγενείς και γείτονες μπλέκονται στην υπόθεση, οι παρεξηγήσεις πολλαπλασιάζονται, αποκαλύπτοντας μυστικά, αδυναμίες και κρυφές επιθυμίες. Μέσα από γρήγορους ρυθμούς, ευφυείς διαλόγους και ανατρεπτικές εξελίξεις, το έργο προσφέρει άφθονο γέλιο, ενώ παράλληλα θίγει με διακριτικό τρόπο τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη λογική και την «τρέλα» της καθημερινότητας.

Μια παράσταση που υπόσχεται να διασκεδάσει το κοινό και να του θυμίσει πως, τελικά, λίγη… «τρέλα» είναι απαραίτητη για να αντέξουμε τη ζωή.

