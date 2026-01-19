Οι τροφές που θα πρέπει να περιορίσουν όσοι είναι 50άρηδες

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου δεν αποτελεί πάρα μία ιατρική γενίκευση πολλών τέτοιων ενοχλήσεων, οι οποίες προκαλούνται από τις παρακάτω κατηγορίες τροφίμων

Οι τροφές που θα πρέπει να περιορίσουν όσοι είναι 50άρηδες
19 Ιαν. 2026 23:57
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι κάθε άνθρωπος άνω των 40 ή των 50 γνωρίζει ότι το σώμα δεν λειτουργεί με τον τρόπο που έκανε κάποτε και αυτό γίνεται όλο και χειρότερο, ειδικά όταν μιλάμε για το πεπτικό σύστημα, το στομάχι και το γαστρεντερικό. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου δεν αποτελεί πάρα μία ιατρική γενίκευση πολλών τέτοιων ενοχλήσεων, οι οποίες προκαλούνται από τις παρακάτω κατηγορίες τροφίμων.

Σάκχαρα
Τα φυσικά σάκχαρα (που είναι γνωστά ως ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες) μπορεί να γίνουν πιο δύσκολο να αφομοιωθούν σε μεγαλύτερη ηλικία και να προκαλέσουν κράμπες, διάρροιες, φούσκωμα και αέρια. Αυτά βρίσκονται σε γαλακτοκομικά, σιτάρι, σίκαλη, κρεμμύδια, σκόρδο, όσπρια, μέλι, φιστίκια, κάσιους, σπαράγγια και αγκινάρες, μάνγκο, αχλάδια, ροδάκινα, όπως επίσης και σε ροφήματα και χυμούς με φρουκτόζη ή τεχνητά γλυκαντικά.

Λακτόζη
Τυπικά, κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αφομοιώσουν τα γαλακτοκομικά επειδή το σώμα τους δεν παράγει αρκετή λακτάση, το ένζυμο που είναι απαραίτητο για τη διάσπαση της λακτόζης, ενός άλλου φυσικού σακχάρου (δυσανεξία στη λακτόζη). Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή λακτάσης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου και έτσι οι ηλικιωμένοι χάνουν την ικανότητά τους να αφομοιώσουν τη λακτόζη καθώς γερνούν.

Καυτερά και πικάντικα
Οι πιπεριές, οι σάλτσες ντομάτας με μυρωδικά και βότανα, η σοκολάτα, μέντα και τα τηγανητά τρόφιμα μπορούν να επιδεινώσουν την καούρα που προκαλείται από τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η οποία απασχολεί με κάψιμο στο στήθος, ξινή γεύση στο στόμα, δυσκολία στην κατάποση ακόμη και πνίξιμο στο λαιμό.

Διατροφή για λιγότερες ενοχλήσεις
Η αντικατάσταση γαλακτοκομικών είναι εύκολη. Μπορείτε να βρείτε γάλα γιαούρτι, τυρί και άλλα γαλακτοκομικά χωρίς λακτόζη, αλλά και να δοκιμάσετε φυτικά προϊόντα, όπως γάλα σόγιας, αμυγδάλου, βρώμης κ.λπ. που αποτελούν καλές πηγές ασβεστίου και πρωτεϊνών, χωρίς όμως να προκαλούν δυσπεψία.

Από εκεί και πέρα σε όσους αρέσουν τα καυτερά, μπορούν να πάνε σε πιο ήπιες συνταγές, με λιγότερα μπαχαρικά και να δουν πώς ανταποκρίνεται το στομάχι τους. Σίγουρα πάντως θα πρέπει να αραιώσουν την κατανάλωση καυτερών. Μπορεί να μην εμφανίσετε συμπτώματα εάν τρώτε μικρότερες ποσότητες.

Τα όσπρια, τέλος, μπορείτε σε κάποιο βαθμό να τα αντικαταστήσετε από μοντέρνα τόφου (φτιάχνεται από σόγια), καστανό ρύζι και πολύσπορα ψωμιά ή ζυμαρικά ολικής άλεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Οι τροφές που θα πρέπει να περιορίσουν όσοι είναι 50άρηδες
23:39 «Δεν φταίει ο Βινίσιους. Το φταίξιμο είναι ολόκληρης της ομάδας», ο Εμπαπέ στο πλευρό του Βραζιλιάνου
23:21 Αυτοί είναι οι ιοί που ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους
23:01 «Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο
22:53 Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος
22:45 «Νομίζαμε ότι απαγωγές συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. «Κάτι με ωθεί να συνεχίσω να ψάχνω»: Η ελπίδα της μητέρας του μικρού Μπεν
22:35 Φινάλε του α’ γύρου στην Α1 ΕΣΚΑ-Η: Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕ Ροϊτίκων, ο Κεραυνός πήρε το ντέρμπι με τον Αίολο,ΦΩΤΟ
22:26 «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού», Πιερρακάκης μετά το Eurogroup
22:16 Κακοκαιρία: Δείτε που θα είναι κλειστά αύριο τα σχολεία
22:06 Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»
21:56 Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη
21:46 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική
21:35 Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:25 Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ