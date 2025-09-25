Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα στην Τρίπολη συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό.

Ο επιθετικός των «ερυθρολεύκων» στον τρίτο χρόνο παρουσίας του στην ομάδα έφτασε το ορόσημο των 100 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και σε αυτούς έχει σημειώσει 63 τέρματα (10 ασίστ).

Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό το είχε κάνει στις 10 Αυγούστου 2023 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γκενκ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0 για τα προκριματικά του Europa League.

Οι 64 από τους αγώνες του είναι για τη Super League και έχει σκοράρει 38 φορές σε αυτή, ενώ έχει οκτώ συμμετοχές σε αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος με δύο γκολ.

Το σημαντικότερο γκολ που έχει πετύχει είναι αυτό στον τελικό του Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα χαρίζοντας το ευρωπαϊκό τρόπαιο το 2024 στον Ολυμπιακό.

