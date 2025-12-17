Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Με συναυλίες και χορευτικές δράσεις συνεχίζεται το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με τη συμμετοχή των μουσικών συνόλων και των τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου και του Χορευτικού Τμήματος.

17 Δεκ. 2025 12:58
Pelop News

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας  για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συνεχίζονται στις 8.00 το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στο χώρο του Royal (Ακτή Δυμαίων 51), με το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών.

Στη συναυλία η οποία είναι sold out, συμμετέχουν τα σύνολα Κρούσις, η παιδική χορωδία, η προ παιδική χορωδία, το φωνητικό σύνολο, η χορωδία και η ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών.

Συνέχεια την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου με γιορτή Χορευτικού και συναυλία κλασσικής μουσικής

Οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του δήμου της Πάτρας συνεχίζονται στις 6.30 το απόγευμα την Παρασκευή  19 Δεκεμβρίου  στην πλατεία των Εργατικών κατοικιών Ταραμπούρα με την γιορτή του Χορευτικού Τμήματος .

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα παιδικά και ενήλικα τμήματα του Χορευτικού με τη μουσική και τον χορό να κυριαρχούν.

Στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασσικής μουσικής από την τάξη βιολιού Μαριάννας Σαφάροβα.

 

