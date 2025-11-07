Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ

Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν σήμερα (7/11/2025) στο Ζάππειο Μέγαρο Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας. Με την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας ενισχύεται η συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της τεχνολογίας.

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους

Τη Διακήρυξη του Ζαππείου Μεγάρου υπέγραψαν την Παρασκευή ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον των ΗΠΑ, Jacob Helberg, και η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Διακήρυξη επιβεβαιώνει το κοινό όραμα Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα μέλλον που θεμελιώνεται στην ευημερία, την καινοτομία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η συμφωνία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού ή εναλλακτικά στη δημιουργία ανθεκτικών αλυσίδων, στην προώθηση υπεύθυνης τεχνολογικής ανάπτυξης, και στη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, οι ψηφιακές υποδομές και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος σύμμαχος και στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρωτοβουλία, όπως επισημαίνει η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, εντάσσεται στο όραμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για μία νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας που θα ενισχύει την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής συνεργασίας.

Τζέικομπ Χέλμπεργκ: Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες

Ο Αμερικανός υφυπουργός, Τζέικομπ Χέλμπεργκ δήλωσε:

«Οι σύμμαχοί μας σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να διασφαλίσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες που γεννά η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταίροι των ΗΠΑ γνωρίζουν πως η ευημερία διαχέεται σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Αμερική, ως γενέτειρα αυτής της τεχνολογικής επανάστασης, αποτελεί αναντικατάστατο εταίρο, έτοιμο να συνεργαστεί με τους φίλους της για ένα καλύτερο μέλλον. Μέσω αυτής της ιστορικής Διακήρυξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα υλοποιήσουν εμβληματικά έργα που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες».

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα «φυτεύτηκε» ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε:

«Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε την Ελλάδα για την έναρξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην αξιόπιστη τεχνολογία και στην οικοδόμηση οικονομιών βασισμένων στην καινοτομία. Στην Αθήνα φυτεύτηκε ο πνευματικός σπόρος που άνοιξε τον δρόμο για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που βιώνουμε σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα δεσμεύονται με υπερηφάνεια να διασφαλίσουν ότι οι εφοδιαστικές μας αλυσίδες – και κατ’ επέκταση οι οικονομίες που στηρίζουν τις κοινωνίες μας – θα παραμείνουν ασφαλείς και ανθεκτικές, σήμερα και στο μέλλον».

Κύριες δεσμεύσεις της Διακήρυξης

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη κοινή τους δέσμευση να προωθήσουν την ευημερία, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ασφάλεια, με στόχο μεταξύ άλλων την:

– Ενίσχυση αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων, απαραίτητων για τη στήριξη της κοινής οικονομικής ανάπτυξης.

– Προώθηση αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζονται υπεύθυνα την πρώιμη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

– Ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία εμβληματικών έργων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

– Προστασία ευαίσθητων τεχνολογιών και κρίσιμων υποδομών από περιττή πρόσβαση ή έλεγχο από χώρες που εμπνέουν ανησυχία.

– Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μέσω συντονισμένων ενεργειών απέναντι σε κρατικά επιδοτούμενη πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα και αθέμιτες πρακτικές ντάμπινγκ.

– Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων επικοινωνίας, όπως συστήματα ΤΠΕ (ICT), οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων (data centers).

– Δημιουργία ανοικτού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος που ενισχύει το διεθνές εμπόριο.

Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα διερευνήσουν περαιτέρω συνεργασίες σε μια σειρά εμβληματικών έργων που καλύπτουν ολόκληρο το τεχνολογικό φάσμα – από τη συνδεσιμότητα και τις υποδομές δεδομένων έως τους ημιαγωγούς, τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, την εφοδιαστική αλυσίδα, την επεξεργασία ορυκτών και την ενέργεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



