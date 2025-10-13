OLAF: Έφοδος για «λαβράκια» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανές οι καθυστερήσεις

Οι ελεγκτές φέρονται να έχουν ζητήσει οργανογράμματα, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και διαδικαστικά έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανωισμού

13 Οκτ. 2025 20:45
Pelop News

Κλιμάκια της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο σήμερα (13/10/2025) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπάλληλοι της υπηρεσίας έφτασαν γύρω στις 9 το πρωί και παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα στα γραφεία του Οργανισμού, πραγματοποιώντας ελέγχους στις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Οι ελεγκτές φέρονται να έχουν ζητήσει οργανογράμματα, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και διαδικαστικά έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε έλεγχο ηλεκτρονικών αρχείων ή servers.

Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, στο πλαίσιο της συνολικής εξέτασης των διαδικασιών του Οργανισμού.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.
