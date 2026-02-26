Ολονύχτια μάχη στον Έβρο: Πλημμύρισαν 150.000 στρέμματα, σε ισχύ το «Red Code»

Οι κάτοικοι του Έβρου δίνουν ολονύχτια μάχη με τα νερά, καθώς εκτεταμένες πλημμύρες έχουν καλύψει περισσότερα από 150.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων, μετά από συνεχείς εισροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Περισσότεροι από 1.600 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο έφταναν στον ποταμό Άρδα τις προηγούμενες ημέρες, δημιουργώντας συνθήκες κόκκινου συναγερμού σε όλη την περιοχή.

Σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο οι κάτοικοι παρέμειναν άυπνοι όλη τη νύχτα, ενώ σε πολλά χωριά του βορείου Έβρου έχουν βυθιστεί δρόμοι, πινακίδες σήμανσης και αγροτικές εκτάσεις. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει θέσει την περιοχή σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων και προστασίας οικισμών.

Για την πλήρη αποστράγγιση των πλημμυρισμένων εκτάσεων θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι έχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην περιοχή της Αδριανούπολης στην Τουρκία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις στις δύο χώρες να πλημμυρίσουν. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε σχετική εξισορρόπηση της κατάστασης στον Έβρο.

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ εντός της τετραετίας για έργα διαχείρισης υδάτων και δημιουργία ταμιευτήρων, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων άρδευσης κατά τους θερινούς μήνες και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής.

Η περιοχή του Έβρου έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, με φονικές πυρκαγιές στη Δαδιά, προηγούμενες πλημμύρες που κάλυψαν 105.000 στρέμματα, θερινή ξηρασία και την εμφάνιση της νόσου της ευλογιάς των προβάτων, που επίσης επηρέασε σημαντικά την κτηνοτροφία.

