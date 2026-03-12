Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Η συμφωνία επισφραγίστηκε παρουσία του προέδρου της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να τονίζει ότι ο παίκτης αποτελεί βασικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του συλλόγου.

Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
12 Μαρ. 2026 19:29
Pelop News

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μαροκινό επιθετικό Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της κοινής πορείας των δύο πλευρών μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Η συμφωνία επισφραγίστηκε παρουσία του προέδρου της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να τονίζει ότι ο παίκτης αποτελεί βασικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του συλλόγου.

Ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2023 και από τότε έχει καταγράψει 126 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 78 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, καθώς με δικό του γκολ στην παράταση του τελικού απέναντι στη Φιορεντίνα, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το UEFA Europa Conference League το 2024 στο γήπεδο της OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε με τους «ερυθρόλευκους» την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2025, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας.

Με την ανανέωση της συνεργασίας, ο Ολυμπιακός δείχνει την εμπιστοσύνη του στον Μαροκινό επιθετικό, ποντάροντας στη συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίας του στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
18:59 Προμηθέας: Ηρθαν και τα επίσημα για Σεγκούρα, Μπατή και Γιατρά
18:52 Κύκλωμα παράνομου τζόγου: Οι συνομιλίες που τους πρόδωσαν – «Θα τα πάρει μία φορά και μετά έφαγε το μικρόβιο»
18:47 Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Δύο τραυματίες, νεκρός ο δράστης
18:45 Και επίσημα η επιστροφή Γιατρά στον Προμηθέα, πρώτος τεχνικός ο Μπατής
18:44 Κώστας Κόκλας για Πέτρο Φιλιππίδη: «Η επιστροφή του στο θέατρο θα κριθεί από τα δικαστικά αποτελέσματα»
18:36 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας
18:28 Τραγωδία για 22χρονο στην Κρήτη: Νεκρός συνεπιβάτης μηχανής σε τροχαίο
18:24 Συνάντηση των ΥΠΕΞ της G7 στο Παρίσι με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν
18:24 Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs
18:20 15ο Forum Ενέργειας: Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια – Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του
18:20 Σοκ στη Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε γυναίκα σε καθεστώς σκλαβιάς για 25 χρόνια
18:16 Τουρκία: Τραγικό τέλος για την 13χρονη Ζεχρά που αγνοούνταν επί 10 ημέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ