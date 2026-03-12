Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μαροκινό επιθετικό Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της κοινής πορείας των δύο πλευρών μετά τις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Η συμφωνία επισφραγίστηκε παρουσία του προέδρου της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να τονίζει ότι ο παίκτης αποτελεί βασικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του συλλόγου.

Ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2023 και από τότε έχει καταγράψει 126 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 78 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, καθώς με δικό του γκολ στην παράταση του τελικού απέναντι στη Φιορεντίνα, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το UEFA Europa Conference League το 2024 στο γήπεδο της OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε με τους «ερυθρόλευκους» την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2025, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας.

Με την ανανέωση της συνεργασίας, ο Ολυμπιακός δείχνει την εμπιστοσύνη του στον Μαροκινό επιθετικό, ποντάροντας στη συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίας του στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια

