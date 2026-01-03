Ολυμπιακός: Η αποθεωτική υποδοχή στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο “Telekom Center Athens” για τη 19η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε τη 10η συνεχόμενη νίκη του απέναντι στον “αιώνιο” αντίπαλο στη διοργάνωση, δίνοντας χαρά στους οπαδούς του, στο ξεκίνημα του 2026.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του ντέρμπι, η αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε στο ΣΕΦ και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους οπαδούς της ομάδας. Πλήθος κόσμου περίμενε τους ερυθρόλευκους για να γιορτάσουν μαζί τη 10η συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρώπη απέναντι στον “αιώνιο” αντίπαλο.

Περίπου 1000 φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο, μετατρέποντας την άφιξη των “ερυθρολεύκων” σε μια πραγματική γιορτή.

Με καπνογόνα, σημαίες και ασταμάτητα συνθήματα, ο κόσμος αποθέωσε παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Το πούλμαν της ομάδας χρειάστηκε να επιβραδύνει, καθώς οι οπαδοί είχαν περικυκλώσει την είσοδο για να υποδεχτούν τους θριαμβευτές.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε αποθέωση, με το όνομά του να ακούγεται ρυθμικά από εκατοντάδες φωνές, ενώ οι παίκτες χειροκροτήθηκαν θερμά για την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά τους στο ντέρμπι. Στην υποδοχή βρέθηκε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα.

Το “μέχρι τέλους” δονούσε την ατμόσφαιρα…

Αγγελόπουλος: Σημαντικό να κερδίζεις συνεχόμενα αυτόν τον Παναθηναϊκό, με όλα τα προβλήματα λυμένα»

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν παρών στην θριαμβευτική υποδοχή της αποστολής του Ολυμπιακού μετά το διπλό στην έδρα τυη Παναθηναϊκού και αφού συνεχάρη έναν-έναν τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας, προχώρησε σε δηλώσεις.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σχετικά με τη νίκη του Ολυμπιακού επί του αιωνίου αντιπάλου, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε: «Καλή χρονιά σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε η χρονιά έτσι με μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό που είναι μεγάλος αντίπαλος. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη στη EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η χρονιά είναι ακόμα στη μέση, οπότε συνεχίζουμε στους στόχους που έχουμε βάλει για να τους κατακτήσουμε όλους».

Για τη σημασία της 10ης συνεχόμενης νίκης επί του Παναθηναϊκού: «Φυσικά και λέει πολλά. Να κερδίζεις 10 φορές τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Παναθηναϊκό, με αυτό το μπάτζετ, με το γήπεδο, με τα προβλήματα λυμένα. Τον να τον κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο, συνεχόμενα για τόσο πολλά παιχνίδια φυσικά και είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να κερδίζει τον Παναθηναϊκό 10-0, ή όσο είναι, αλλά να κατακτήσει την κορυφή».

Έπειτα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το θέμα του ΣΕΦ, αλλά και για το φημολογούμενο ενδιαφέρον για την απόκτηση ψηλού και τόνισε: «Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή τώρα, αλλά για το ΣΕΦ προχωράνε όλα κανονικά για να γίνει κάτι καταπληκτικό. Νομίζω θα έχουμε καλές εξελίξεις.

Δεν έχω να σας πω κάτι (σ.σ. για μετεγγραφή). Όμως το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ότι κάνουμε όσα μπορούμε για να γίνει η ομάδα η καλύτερη που μπορεί να είναι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε όλα».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Αγγελόπουλος απάντησε σε ερώτηση σχετική με την αγάπη που δείχνει ο κόσμος: “Ευχάριστο είναι. Η αγάπη του κόσμου μας δίνει δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε γιατί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει γήπεδο, τόσα χρόνια βάζουμε εμείς λεφτά και για το γήπεδο θα βάλουμε πάρα πολλά λεφτά γιατί μερικοί είναι μπερδεμένοι. Καλό είναι να το καταλάβουν αυτό, να τους φύγουν οι απορίες. Μιας και έχουμε πρωτοχρονιά τώρα, καλή χρονιά. Δίνει δύναμη η αγάπη του κόσμου. Τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βλέπετε τη σχέση που υπάρχει, νομίζω δε χρειάζονται πολλές δηλώσεις».

Τέλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος κλήθηκε να στείλει τις ευχές του για το 2026 και ανέφερε: «Τα καλύτερα. Να πάμε εκεί που μας αξίζει».

