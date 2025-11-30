ΟΠΑΘΑ: «Παίκτης μας δέχτηκε χτύπημα από αντίπαλο αθλητή»

ΟΠΑΘΑ: «Παίκτης μας δέχτηκε χτύπημα από αντίπαλο αθλητή»
30 Νοέ. 2025 9:42
Pelop News

Η διοίκηση του ΟΠΑΘΑ με ανακοίνωση της παίρνει θέση για το σοβαρό περιστατικό που έγινε χθες κατά την διάρκεια του αγώνα του ΟΠΑΘΑ με τη Νίκη Βόλου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Καλαμά.

Η ανακοίνωση: «​Ο ΟΠΑΘΑ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εξαιρετικά σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Water Polo League 2 με τη Νίκη Βόλου.

​Συγκεκριμένα:

​Μετά την ταυτόχρονη αποβολή δύο αθλητών (ενός από κάθε ομάδα), ο παίκτης μας δέχτηκε σοβαρό χτύπημα από τον αντίπαλο αθλητή.

​Ο αθλητής μας δέχτηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Επεισόδιο ανάμεσα σε δυο πολίστες στο Πεπανός. Στο νοσοκομείο παίκτης του ΟΠΑΘΑ!

​​Η Θέση του ΟΠΑΘΑ

​Η Διοίκηση του ΟΠΑΘΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία σε κάθε της μορφή, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον υγρό στίβο”.

Συμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του αθλητή έχει καταθέσει μήνυση και η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
12:30 Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Ήταν επιλογή ζωής»
12:18 Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα
12:09 Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του
12:00 Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο
11:51 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League
11:39 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις
11:29 Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος
11:27 Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε
11:18 Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
11:09 Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο
11:01 Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ
10:49 Χατζηδάκης: Οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ
10:37 Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική
10:33 Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα μέσα από φωτογραφίες
10:22 Μητσοτάκης: «Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών»
10:07 Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ