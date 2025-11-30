ΟΠΑΘΑ: «Παίκτης μας δέχτηκε χτύπημα από αντίπαλο αθλητή»

Η διοίκηση του ΟΠΑΘΑ με ανακοίνωση της παίρνει θέση για το σοβαρό περιστατικό που έγινε χθες κατά την διάρκεια του αγώνα του ΟΠΑΘΑ με τη Νίκη Βόλου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Καλαμά.

Η ανακοίνωση: «​Ο ΟΠΑΘΑ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εξαιρετικά σοβαρό και απαράδεκτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Water Polo League 2 με τη Νίκη Βόλου.

​Συγκεκριμένα:

​Μετά την ταυτόχρονη αποβολή δύο αθλητών (ενός από κάθε ομάδα), ο παίκτης μας δέχτηκε σοβαρό χτύπημα από τον αντίπαλο αθλητή.

​Ο αθλητής μας δέχτηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

​​Η Θέση του ΟΠΑΘΑ

​Η Διοίκηση του ΟΠΑΘΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία σε κάθε της μορφή, η οποία είναι ξένη προς τις αξίες του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον υγρό στίβο”.

Συμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του αθλητή έχει καταθέσει μήνυση και η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια.

