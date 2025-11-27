ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλονται αύριο Παρασκευή 28/11

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των τακτικών και έκτακτων επιδομάτων του Νοεμβρίου, μέσω του ΟΠΕΚΑ, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν χιλιάδες δικαιούχους σε διάφορες κατηγορίες, όπως επίδομα παιδιού, στέγασης, αναπηρίας, προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων και ειδικά επιδόματα.

Αναλυτικά οι καταβολές έχουν ως εξής:

Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ

Αναπηρικά Επιδόματα: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι – 285.276 ευρώ

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι – 3.332.429 ευρώ

Όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να αναμένουν την πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ.

