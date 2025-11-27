ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλονται αύριο Παρασκευή 28/11

Καταβάλλονται τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα Νοεμβρίου 2025, συνολικού ύψους 338 εκατ. ευρώ

ΟΠΕΚΑ
27 Νοέ. 2025 9:14
Pelop News

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των τακτικών και έκτακτων επιδομάτων του Νοεμβρίου, μέσω του ΟΠΕΚΑ, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν χιλιάδες δικαιούχους σε διάφορες κατηγορίες, όπως επίδομα παιδιού, στέγασης, αναπηρίας, προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων και ειδικά επιδόματα.

Αναλυτικά οι καταβολές έχουν ως εξής:

  • Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949 ευρώ

  • Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ

  • Αναπηρικά Επιδόματα: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ

  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

  • Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ

  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

  • Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

  • Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι – 285.276 ευρώ

  • Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

  • Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι – 3.332.429 ευρώ

Όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να αναμένουν την πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους την Παρασκευή, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ.

